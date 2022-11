25 perc a levegőben

A 4,5 kilogrammos légi eszközt speciálisan rendőrségi, illetve katonai használatra lett kifejlesztve, ami egy akkumulátorral 25 percet képes a levegőben lenni és akár 120 méter magasra felszállni. A kamerája állítható, lehet vele zoomolni, így az autók rendszámát is látja a kezelője, valamint azt is, hogy járművön belül követ-e el szabálysértést a sofőr. Ilyen lehet a biztonsági öv használata vagy a vezetés közbeni mobiltelefonozás, de a szabálytalanul előző és kanyarodó sofőröket is ki tudják szűrni. A közel 10 millió forint értékű eszközt Takács Richárd kezelte, akinek korábban egy speciális, háromhetes képzést kellett elvégeznie hozzá.