Hazánk legforgalmasabb autópályáján az óriási forgalom és nagy sebesség miatt az átlagosabbnál nagyobb a balesetek kockázata.

A Komárom-Esztergom megyei rendőrök helikopterrel felügyelték a sztrádán közlekedőket.

Mostantól hasonló akciókra havonta számíthatunk.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság járőrei nem először és nem utoljára ellen- őrizték a magasból az M1-es forgalmát. „Korábban is segítette már helikopter a kiemelt akciónkat” – kezdte kérdésünkre Marosán Angelika rendőr hadnagy. A Komárom-Esztergom Megyei RFK sajtóreferense hozzátette: a helikopter két órán át pásztázta madártávlatból a sztrádát, míg az autópályán három szolgálati egység szűrte ki a renitens sofőröket.

Súlyos tízezrek

A leggyakoribb szabályszegést a kamionosok követték el. Jól tudjuk, hogy az országutak királyai előszeretettel feledkeznek meg az előzési tilalomról az M1-esen. Pedig a KRESZ egyértelműen fogalmaz e téren: 7500 kg-ot meghaladó össztömegű járműszerelvénnyel tilos előzni az autópályákon hazánkban. Most hét kamionossal szemben intézkedtek a rendőrök, a járművezetők átlagosan 10 ezer forintos helyszíni bírságot kaptak. Az autópályákon előző kamionosok esetében a helyszíni bírság büntetési tétele 5 ezertől 50 ezer forintig terjedhet. Ha a kamionos nem hajlandó elismerni a tiltott előzést vagy kirívóan veszélyes mutatványt hajt végre, akkor a szabálysértési eljárás során tovább nő a tét. A bírság felső határa ebben az esetben már 150 ezer forint.

Gyakori szabálysértések

Szó nincs ugyanakkor arról, hogy a Komárom-Esztergom megyei rendőrök kizárólag a kamionosokra fókuszálnak az M1-esen. „A második leggyakoribb szabálysértés az autópályán, amelyet a gépjárművezetők gyakran elkövetnek, az irányjelzés és a tompított fényszóró használatának elmulasztása. Emellett kézben tartott mobiltelefonok miatt is intézkednünk kellett legutóbb” – közölte Marosán Angelika rendőr hadnagy. Az említett szabályszegések mellett a be nem csatolt biztonsági öv, a gyerekülés hanyagolása is állandó probléma hazánk fő közlekedési ütőerén.

Rendkívüli forgalom

Az M1-esen a legutóbbi, 2019-es mérés szerint naponta átlagosan 51.232 jármű közlekedett a 160 kilométeres pályán, amelyből 31.385 volt személyautó. Amikor helikopter segíti a földi egységek munkáját, viszonylag rövid idő alatt több szabálysértő sofőrt tudnak kiszűrni a járőrök. Hasonló akciókra havonta számíthatunk a jövőben.