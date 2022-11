Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint 23 milliméter eső esett Sopronban és környékén pénteken. Emiatt aznap a szokásosnál sokkal magasabban hömpölygött az Ikva Sopron belterületén, úgy, mint ami ki akar lépni a medréből. Azonban a csapadék megszűnésével azonnal apadni kezdett a patak, és másnapra már szinte nyoma sem volt a szintemelkedésnek.

Hasonló az eset a Rák-pataknál is, ahol a pénteki esőzés másnap szinte meg sem látszott. A Rák-patak szeszélyes vízjárását jól megmutatták az elmúlt hónapok. A patakmeder nyáron szinte porzik, de egy nagyobb esőzésnél kilép a medréből.

Az év korábbi hónapjaiban Sopronban sokan szemtanúi lehettek annak, hogy a Rák-patak mellett az Ikva vízszintje is drámaian lecsökkent, de a Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet kertjéből induló Gida-patakkal is hasonló a helyzet. Az utóbbi elapadni látszó patak táplálná a Béka-tavat, illetve a Gida-pataki tavat is, amik ugyancsak láttak már szebb napokat.