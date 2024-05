Érdemes elővenni a kiüresedett befőttesüvegeket és újra megtölteni hazai finomságokkal, ha nem akarunk lemaradni a szezonról. Egyes gazdák 30 éve nem láttak ilyen korai és gyors érést, mint az idén. Barackvirágzáskor jártunk utoljára Győrszentivánon, a Nagy család gyümölcsösében Nagy Szabolcsnál, aki már akkor bizakodó volt. Az imák meghallgattattak, a márciusi előrejelzésekkel megegyezően két-három héttel korábban értek be a korai fajták és a hűvösebb napok ellenére sem fagyott el az idei termés. Összecsúszott az eper-, a meggy- és a cseresznyeszezon, valamint két hét és beérnek az első kajszik is.

– Szombaton nyitottuk meg az idei Szedd magad! szezont, a nem várt érdeklődés hatására az összes korai Piramis meggyet leszedték a fákról, érési szünetet kell tartanunk. Hétvégére beérik a Carmen cseresznye is, majd azt követően újra lesz meggy is a sárgabarackkal párhuzamosan – sorolta Nagy Szabolcs.

– Minőségében kiváló a termés, a mennyiségről még nem tudok számokat mondani, ugyanis vannak olyan területeken lévő ültetvények, amik megfáztak. A hidegbetörések az alacsonyabban fekvő része- ken letarolták a fákat. Cseresznye tekintetében fele hozamra számítunk. Amelyik fán több a termés, apróbbak a szemek, amin kevesebb, ott nagyobb méretre számíthatnak a szedők – mutatott végig a fákon Nagy Szabolcs, aki szerint idén közepes lesz a termésátlag.

– A hideggel már nem kell számolni, maximum a jégverés okozhat problémákat. A kártevők, kórokozók a meleg időjárás miatt sok helyen megjelentek. Nagy munkát igényelt a távoltartásuk. Rengeteg volt a moníliás betegség, az almásban pedig a lisztharmattal küzdöttünk. A seregélyek egyelőre az új riasztórendszernek köszönhetően elkerültek minket, de ebben a korai érés is közrejátszik. A cseresznyelégy még nem okozott gondot, barack- és almamollyal viszont már találkoztunk. A szilvadarázs sok helyen nagy kárt okozott, mi jól tudtunk ellene védekezni – fejtette ki a győrszentiváni gyümölcsös tulajdonosa.

– Terveink szerint mindenkinek jut gyümölcs idén, nálunk csak a Szedd magad! keretében juthatnak hazai meggyhez, cseresznyéhez, kajszihoz az érdeklődők. Ha ilyen rohamtempóban érik minden és szedik le a termést, akkor június közepével véget ér a szezon, amit később a szilva követ – tette hozzá Nagy Szabolcs.

A balfi Szedd magad! eperföldön járt Anita, aki főleg lekvárt és fagyit készít a gyümölcsből. Fotó: Máthé Daniella

A Rita fajtát, vagyis a fekete cseresznyét már leszedték, de viszik a meggyet is pálinkának a ravazdi Balogh család gyümölcsöséből. Balogh Tamás tulajdonos szerint a Szedd magad! keretében is többen érkeztek hozzájuk, mint tavaly. Idő előtt, május második hétvégéjén nyitották meg először a több mint 30 hektáros kert kapuit. A jó hír, hogy még maradt gyümölcs a fákon, így aki még nem tette, a héten is megszedheti kosarait. – A megszokottnál 10 nappal minden korábban érik, a meggy és a korai cseresznye nagy részét már leszedtük, szerencsére mindkét gyümölcsből jó a termés minősége és a hozamra sem panaszkodhatunk. Mi a magyar kajszira esküszünk, aminek még kell egy kis idő, de az Érdi bőtermőből már két hét múlva biztosan szüretelhetünk – mondta el Balogh Tamás, akinél idén kilónként 600 forintért lehetett korai cseresznyét szedni. Ez jóval olcsóbb, mint a piacokon árult 3000 forintos.

Két héttel korábban kezdődött meg a szabadföldi eperszezon Sopron környékén, amelyről Kovács Milán, a balfi Szedd magad! eperföld tulajdonosa beszélt. – A magyar termesztőknek idén több problémával kell megküzdeniük. Egyrészt meg kell harcolniuk a kisfurgonos árusokkal, akik állítólag hazai termést árulnak, de az nem bizonyított. Másrészt a szeszélyes tavasz is rátette a bélyegét a szabadföldi eperre, ami idén két héttel korábban kezdett el érni. Belvízzel indultunk, majd hirtelen aszály lett, így a korábbi évekhez képest közepesre saccolom az idei termést hozamra és méretre is. Utóbbi tökéletes lekvárnak vagy szörpnek. Úgy látjuk, hogy az idei szezon május végéig tart majd, de ez függ az időjárástól is – osztotta meg tapasztalatait Kovács Milán.