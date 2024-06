- Akkor a Lehunyt szemű angyal egyfajta szűkített családtörténet?

- Nem egészen. Először valóban csak a családra gondolva írtam le a legfontosabbakat, végül is apám akkor született, amikor Fleming felfedezte a penicillint, volt hát mit megidézni. Csak közben elkezdtem hozzárakosgatni az ő történeteihez az együtt megélt, csak később fontossá vált pillanatokat, ha úgy tetszik, a saját kis filozofikonomat, hogy mit gondolok én a világról, az övéről, a miénkről. Aztán egyre inkább úgy éreztem, már nem csak egy ember életének fontos pillanatai ezek, hanem kicsiben az ország és az elmúlt száz évben az e hazában élők történetei is. Megtörténhettek volna bárkivel. Ezért került át minden egyes szám harmadik személybe és így teljesen másképpen kezdett működni a szöveg. A végére már csak egy fiú beszélt az apjáról és egy apa mesélt a fiának. A fiú és az apa is bárki lehet, attól függően, ki olvassa, hiszen mindenkinek, minden családnak megvannak a saját bejáratú történetei. Így álltak össze végül könyvvé majdnem egy évszázad sokak által hasonlóképpen megélt eseményei.