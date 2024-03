-A gyümölcsök fenológiái épp ott járnak, ahol járniuk kell. A talajhőmérséklet viszont a megszokottnál 4-6 Celsius-al melegebb. A keringés megindult, a kajszik már országosan virágoznak, nálunk is két-három héttel korábban, mint szokott. Jók a kötési feltételek, lassan a ritkításon kell gondolkozni. Persze lehet még hideg és jöhet még fagy, még sincs akkora veszélyben az idei termés, mint a tavalyi - emelte ki Nagy Szabolcs.

A beporzók szorgalmasan dolgoznak a baracktermésért.

Fotó: Csapó Balázs

- Mivel a talaj melegebb és sokkal mélyebben át van melegedve, mint az ilyenkor szokásos, nagyobb a raktározott tartalékhő készlete. Erre alapozva a márciusi időjárás nem fogja veszélyeztetni az idei baracktermést - húzta alá.

Nem könnyebbülhetünk meg

A szakember szerint a kisugárzásos fagy akkor válik igazán veszélyessé a virágokra, mikor a talajfelszín elfagy és tartalékhője nem tudja tovább kifejteni a hatását a felette lévő légrétegre. Azonban most még védelmet nyújt a győrszentiváni kajszisnak. -Ennek ellenére kémiailag is igyekszünk védekezni a fagyok ellen. Ahogyan tavaly ősszel, úgy most is kaptak a fák különböző kezeléseket, mert a növényvédelmet már egy évvel korábban el kell kezdeni. Nálunk nincs nagy veszély, de nem könnyebbülhetünk meg, hiszen még bármi történhet áprilisban, májusban. Így azt sem jelenthetjük ki, hogy idén lesz sárgabarack lekvár - tette hozzá Szabolcs.