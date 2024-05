Robotok a csornai cserépgyárban

A fejlesztés részleteit Petrovszki Emil Mihály, a gyár igazgatója mutatta be. Kiemelte, a korszerűsítést az is indokolta, hogy a feladatra, mely a modernizálás előtt kemény fizikai munka volt, nem igazán találtak embert. A munkatársaknak ugyanis naponta több tonnányi cserepet kellett megmozgatniuk, gyakran 55 fokos melegben. Próbáltak az ország más részeiből toborozni, illetve külföldről is, de nem jártak sikerrel. Ezért úgy döntött a cégvezetés, hogy a legnagyobb fizikai kihívást jelentő részleget automatizálják. Egy ötven éve a piacon lévő olasz céget bíztak meg a szükséges berendezések felszerelésével. A robotizálás során a régi, gazdaságos technológiát kellett ötvözni a legmodernebb folyamatokkal. "Mintha ember csinálná kézzel, úgy oldották meg a kérdést"- hangsúlyozta Petrovszki Emil Mihály.

Hozzátette: a fejlesztéssel gyorsan tudnak előállítani kiváló minőséget, ami a piacon komoly versenyelőnyt jelent.

Az automatizálás keretében a cserepek kézi mozgatását hat robot összehangolt munkájával váltották ki. A gépek összefogják a cserepeket, fel- és lepakolják a szalagról, a folyamat végén pedig összeállítják a csomagokat is. Ennek a módszernek köszönhetően a munka folyamatos és a próbaüzem alatt 25 százalékkal gyorsult.

A robotok integrálása a gyártási folyamatokba komoly lépést jelent a modernizáció terén, a fejlett automatizációs rendszerek bevezetése pedig tovább fokozza a gyártás hatékonyságát és precizitását. Büszkék vagyunk arra, hogy a Wienerberger folytatja hazai fejlesztéseit, és több milliárd forintot költ magyarországi beruházásokra. Ezáltal nem csak a magyar ipar jóhírét öregbítjük a világban, hanem az üzemeinkben dolgozó szakemberek is unikális tudást és szakértelmet szerezhetnek, amelyet később akár a Wienerberger globális gyártási folyamataiban is felhasználhatnak

– véli Tarsoly József, a Wienerberger Zrt. igazgatóságának elnöke.

A gyárigazgató büszkén mutatta meg saját fejlesztésű minőségvizsgálójukat, ami lézertechnikával dolgozik, többek között 3D-kamera, ultraérzékeny mikrofon és hanganalízis közreműködésével. Jellemző rá például, hogy egy-egy ponton a lézer 1200 mérést végez el egyetlen másodperc alatt. A rendszerbe került hibás cserepet így azonnal kiemelik a gyártószalagról.

A gyártási folyamat során két ponton is ellenőrzik a kész termékeket. Első lépésben három ipari és 3D-s kamerával, ultra érzékeny mikrofonokkal, valamint szervomotoros kalapáccsal vizsgálja meg az adott cseréptípus előre beállított paramétereit (szélesség, vastagság, szín stb.). A kalapács a cserép hangja alapján felismeri a belső repedéseket és azonnal lelöki a szalagról a hibás darabot. A csornai gyár saját fejlesztése a lézeres „Ré szeme”, amely egyedülálló módon, kizárólag a cserép vetemedését, görbülését ellenőrzi. Az új ellenőrzési folyamat biztosítja, hogy egyetlenegy cserép sem kerülhet ki úgy a gyárból, hogy ne menjen át a szigorú minőségellenőrzésén.

Automatizált sorok, robotok mozgatják a gyár termékeit. Fotó: Cs. Kovács Attila

A gyár egyik legfontosabb és központi egysége, a 120 méter hosszú, közel 1000°C fokon üzemelő égetőkemence is teljes felújításon esett át. Húsz éves folyamatos működés után a felújítás kezdetén lekapcsolták, hogy alaposan átvizsgálhassák és cserélhessék az évek során hatalmas hőhatásnak kitett gáz égőszárakat és a kerámiaburkolat elemeit. A kemence mellett a cserépgyár más egységei is nagyobb mértékű állagmegóvást és korszerűsítést igényeltek. A projekt során az üzem főbb technológiai egységeire fókuszáltak: köztük a csatornaszárítóra, alagútkemencére, csomagolósorra és magára a gyártócsarnokra.