Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) olyan hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A Széchenyi István Egyetem nagy figyelmet szentel a tehetséggondozásra, az innovatív kutatások és fejlesztések ösztönzésére, ezért az ÚNKP ösztöndíjpályázatát is kiemelten kezeli. A nyertesek minden évben az intézmény konferenciáján mutathatják be az általuk vizsgált témákat és eredményeiket.

Prof. dr. Varga László, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke méltatta a Széchenyi István Egyetem fiatal kutatóinak eredményeit.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

Egyetemünk fiatal kutatói nyolcadik alkalommal vettek részt és öt kategóriában pályázhattak a 2016-ban útjára indított, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával zajló Új Nemzeti Kiválóság Programban. A nyertesek között alap- és mesterszakos, illetve doktoranduszhallgatók és oktatók is találhatók, akik a legkülönfélébb tudományágakban, köztük műszaki, agrár-, jogi, gazdasági-regionális, bölcsészet- és társadalomtudományi, valamint iparművészeti területen tevékenykednek

– mondta el a győri konferencia megnyitásaként prof. dr. Varga László, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke.

A résztvevőket arra biztatta, hogy munkájuk eredményeit minél rangosabb nemzetközi tudományos folyóiratban publikálják. Hangsúlyozta, a Széchenyi István Egyetem ÚNKP-konferenciáján a nyertesek hallhatják egymás vizsgálati területeit, amelyek akár közös, interdiszciplináris kutatásokhoz is vezethetnek. Emlékeztetett arra, hogy a pályázat megváltozott formában, „Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program” néven továbbra is rendelkezésre áll, amelynek idei kiírása már meg is jelent. Az elnök arra is felhívta az egyetem alap- és mesterszakos hallgatóinak figyelmét, hogy az intézmény négy doktori iskolája kilenc tudományterületen nyújt lehetőséget tanulmányaik és kutatómunkájuk folytatására Győrben és Mosonmagyaróváron. „A következő évfolyamon hetven állami ösztöndíjas helyre várunk első évfolyamos doktoranduszokat” – emelte ki.

A konferencián hat szekcióban ismertették kutatásaikat az ösztöndíjasok

Jakab Sándor Kálmán a bioalapú polimer újrahasznosíthatóságának vizsgálatát mutatta be (témavezető: dr. Lendvai László – Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, Anyagtudományi és Technológiai Tanszék).

A bioalapú polimerek természetes eredetűek és lebonthatók, vagyis környezetbarát módon helyettesíthetik a műanyagokat. A probléma, hogy ezekre nincs szelektív visszagyűjtési rendszer, pedig nem elég e termékeket egyszerűen csak kidobni, a lebomlásnak ugyanis biztosítandó feltételei vannak. Ráadásul a politejsav előállítása drága, vagyis pazarlást jelent az egyszeri használat. Ezért kutattam az újrahasznosítást, többek közt fröccsöntéses technológiával

– vázolta a Széchenyi-egyetem elsőéves doktorandusza. Kiemelte, kutatási eredményei azt igazolják, hogy a bioalapú polimerek valós alternatívát jelenthetnek, hiszen többszöri újrahasznosításuk is lehetséges. Hozzáfűzte, tudományos munkájának éppen ezért a szemléletformálás is célja.

A konferencia nyitó előadását dr. Szalay István, az egyetem Teljesítményelektronika és Villamos Hajtások Tanszékének adjunktusa tartotta „A villamos járműhajtásokban alkalmazott állandó mágneses szinkrongépek fluxusmodelljének nemlineáris bővítése korszerű érzékelő nélküli szabályozási eljárásokhoz” címmel (témavezető: dr. Fodor Dénes – Audi Hungaria Járműipari Kar, Teljesítményelektronika és Villamos Hajtások Tanszék).

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

Tóth Olivér a mesterséges intelligencia építészeti alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatáról tartotta előadását (témavezető: Ajtayné dr. Károlyfi Kitti – Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék).

Kutatásom az épületenergetikához, vagyis a fenntarthatóság egyik fontos területéhez kapcsolódik. Életciklus-analízissel, illetve az építészet azon aspektusaival foglalkozunk, amelyek befolyásolhatják a jövőbeni energiafelhasználást. Ehhez használunk mesterségesintelligencia-alapú alkalmazásokat. A technológia képes arra, hogy egy háromdimenziós modell alapján lefuttasson egy teljes analízist, jelentősen növelve a vizsgálat hatékonyságát

– fogalmazott a végzős építészhallgató. Hozzátette, hosszú távú célja kutatótársaival egy olyan mesterségesintelligencia-alkalmazás kifejlesztése, amely a jelenlegi alkalmazások tulajdonságait és képességeit ötvözi, s a technológia valamennyi pozitív tulajdonságát kiaknázza.