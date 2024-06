- Nagyon szeretem a BMX-et! - lelkesedik Dániel, aki hat évesen kezdte el róni a pálya köreit és már élete első versenyén is ezüstérmet szerzett. Nagyon komolyan veszi a sportot, hetente hat edzésen - négy edzőtermin és két pályaedzésen - készül. Balesete ellenére sem fél, úgy érzi szinte már összenőtt a speciális cipőjével és a kerékpárjával. "Nézni is jó a BMX-et, de csinálni még jobb!" - állítja Czisztler Dániel, akinek álma, hogy egyszer világbajnokságon is megmutatja, mit tud két keréken.

Csuport Ádám még csak 14 éves, de harmadszor tagja a magyar BMX válogatottnak, 2023-ban a Magyar Kupasorozatban az U15 kategória győztese volt és viselte már az országos bajnoki mezt is. Az Európa Bajnokság száznál is több indulója között tavaly és idén is megállta a helyét, rendszeresen indul Európa Kupákon, az Alpok-Adria Kupa idei soproni futamán pedig egyedülálló módon két kategóriában, kétfajta kerékpárral is indult.

- A többiekhez képest kétszer annyi futamon kellett a hétvégén teljesítenem. A vihar miatt lefújt versenynap után másnap nagy örömömre fel tudtam állni a dobogóra, harmadik lettem - mondja Ádám, aki az úgynevezett cruiser kategória versenyében is felküzdötte magát a bronzéremig.

- Hét éve kerekezek. A legjobban azt szeretem benne, hogy mindig vannak új dolgok, amiket meg lehet tanulni, van lehetőség a fejlődésre, az edzőtáborokban és a versenyeken pedig új pályákat ismerhetek meg és tökéletesíthetem tudásomat - foglalta össze érzéseit a BMX Sopron versenyzője.