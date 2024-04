A legtöbben a magyar eperre esküszünk, bár nehezen bírjuk ki, hogy ne vegyünk le valamelyik üzletlánc polcáról egy dobozzal még a szezon kezdete előtt.

Legtöbbször csalódás is az első kóstolás, mert nem olyan édes, zamatos, mint ami a hazai földön terem. Az import napokig utazik és kényszeréretten kerül a boltokba.

A szamócakedvelőknek jó hír, hogy a legtöbb helyen már magyar gyümölcsöt is kapni, átlagosan 4000 forintért árulják kilóját.

– Tavaly később indult be a szezon, április végén szedtük le az első szemeket. Most viszont három héttel korábban, már a hétvégén árusítottunk – mondta el Zsolt, az Abdai Börcsi Eper tagja.

A piacokon már megjelent a fűtött és hidegfóliás eper, de a szabadföldire még május végéig várni kell.

Korai szüret

Harmadik éve termeszt epret az Abdai Börcsi Eper csapata Abda határában. – Magunk gondozzuk az ültetéstől kezdve a szedésen át. Idén kilencről tizenkilenc fóliasátorra bővítettük a területet, és van szabadföldi gyümölcs is – mondta el Zsolt, az Abdai Börcsi Eper tagja.

– Eddig 350 ládányi szamócát szüreteltünk a korai fajtából. Ez is nagyon édes, megcukrozni sem kell. Nekünk ez vált be ízre, alakra és hozamra is. Azonban folyamatosan érik be a nagyobb és az óriás Jolly fajta is, ami akár ököl méretűre is megnő. Az húsosabb, lédúsabb fajta. Egy szem súlya elérheti a 15 dekát is – árulta el.

Hosszú szezont várnak

Hat helyszínen, megújult és nagyobb bódékban tavalyi áron árulják Győrben és környékén a hazai, helyben termett szamócát. A szakember szerint megnőtt az előállítási költség, így nem tudják majd sokkal olcsóbban árusítani az ízes szemeket a szezon végén sem. – A napokban tapasztalható hidegfront lelassítja a többi fajta érését, így reméljük, hogy hosszú szezonunk lesz, amit a szabadföldi terméssel zárunk – emelte ki az Abdai Börcsi Eper tagja.

A Vatai család négy éve gondolt egyet, és epertermesztésbe kezdett: – A lányaim imádták, viszont drágának tartottam. Aztán megfordult a fejemben, hogy miért ne lehetne a szülői ház mögötti területen termeszteni – kezdi történetüket Vatai Albert, akinek gyümölcseit Bezenyei Termelői Eper néven ismerik egyre több helyen.

Érzékeny az időjárásra

A háromgyermekes édesapa főállása mellett vágott szamócatermesztésbe. Az első évben csak 23 ezer palántával, ami mára 180 ezerre bővült. – Négy éve „eprezünk” bakhátas módszerrel, és azóta kaptunk hideget-meleget, szárazságot és rengeteg csapadékot. A hektikus időjárást nagyon megérzi a gyümölcs.

Az Alföldön hallottam, hogy ott többen is abbahagyják termesztését, mert nincs hozzá elég víz – avatott be Vatai Albert. A család jelenleg 3500 négyzetméteren termeszti fólia alatt. Ott a hirtelen, szinte nyári melegnek köszönhetően is korábban kezdett érni a gyümölcs: már múlt hét óta lehet szedni és értékesíteni. Szabadföldön két hektáron ültettek az olasz palántákból, egy hónap múlva várhatóak az első piros szemek. – Tavaly 4500 forintért kezdtük az értékesítést, idén 4000 forintért.

Hétről hétre várható ötszáz forintnyi áresés. A szabadföldi „Szedd magad!” eper ára a terveink szerint 1300 forint lesz – részletezte a termelő. A bezenyei epret egyébként Bécsben és Pozsonyban is értékesítik, de a győri és a mosoni piacon is elérhető többek között, továbbá a zöldségesek is keresik.

Vatai Albert, Vatai Dorina, Vatainé Baradits Brigi az egyik fóliában mutatja a már csodás piros epreket. Fotó: Kerekes István

Szabadföldi később

A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeB adatai szerint a tavalyi év közepes, átlagos volt a mennyiséget és minőséget tekintve. – A termelőknek az a fontos, hogy a szezonkezdet ne legyen túl korai, mert ekkor összecsúszik a jóval olcsóbb mediterrán áru dömpingjével és ezzel lehúzza a hazai termés árát. 2022-ben ez történt, annak ellenére is, hogy hűvösen indult a tavasz.

Spanyolországban, Olaszországban vagy Görögországban hónapokkal hamarabb kezdődik a szezon, ezért túlkínálat van. Így az áru egy részét akár nyomott áron is eladják, aminek most a kilója most kétezer forint alatt van – közölte a szervezet.

A Szedd magad! kertekben az eperszezon az előrejelzések szerint május végén kezdődik, azonban a kedvező időjárás korábbra hozhatja a szüretet, így érdemes a már jól bevált és kedvelt kerteknél érdeklődni a nyitásról.