- Az állásbörze egyfajta színtere annak, ahol a kereslet és kínálat találkozhasson. A munkavállaló és a munkáltató találkozásakor nemcsak általános ismerkedés történik, hanem a kiállító cégek konkrét ajánlatokkal várták idén is a jövő szakembereit - emelte ki Zentai Effi.

Minden félévben közel ötven kiállítónál lehet érdeklődni az aktuális ajánlatokról, gyakornoki és hosszútávú munkalehetőségekről. - A cégeket tekintve 20-25 százalékuk változik félévente, köztük új kiállítókkal. A többi partnerünk minden szemeszterben részt vesz az egyetemi állásbörzén. Nagy részük duális-, stratégiai- vagy az alapítványon keresztül érkező partnerek - tette hozzá a program főszervezője.

Nem csak Győrből és környékéről, vagy Győr-Moson-Sopronban székelő vállalatokkal lehetett találkozni, hanem a szomszédos vármegyékből is érkeztek munkaadók. -Zalaegerszegről, valamint Budapest környékéről is érkeztek vendégek a Széchenyi István Egyetemre. Szerencsére a hallgatóink mobilisek a munkavállalás szempontjából.

A standokat körbejárva nem csak hazai, hanem külföldi munkákat is kínáltak a cégek. -Célunk , hogy megerősítsük pozíciónkat a nemzetközi színtereken. Az egyetemnek rengeteg külföldi hallgatója van, akik szintén megtalálják a helyüket az állásbörzén kiállító vállalatok egyikénél- fejtette ki Zentai Effi, karrier-szakreferens.

Hazai és külföldi ajánlatok - Közel 50 kiállító és több száz látogató volt az idei egyetemi állásbörzén. Fotó: Csapó Balázs

Guth Patrik, Mezőfi Máté és Krisztián Márton járműmérnöki szakon végezett a Széchenyi István Egyetemen, azonba tovább tanultak és elkezdték a mesterdiploma megszerzését. Patrik lapunknak elmondta, hogy őt a járműmérnöki és gépészmérnöki munkákat ajánló cégek érdeklik.

- Elsősorban az Audi Hungariánál szeretnék a szakmámban elhelyezkedni, jelenleg ott vagyok gyakornok is. Emellett bármilyen mérnöki állás vonzó lehet számomra, fejlesztés, minőségbiztosítás területén - árulta el Mezőfi Máté.

Krisztián Mártont, járműmérnökként inkább a belsőégésű motorok érdeklik, annak ellenére, hogy sokan azt mondják teljes kivezetésre kerülnek. -Elektromos hajtás specializáción tanulok, ezért ez a terület is érdekel, vagy bármilyen autógyártással kapcsolatos mérnöki tevékenység. Viszont, ha választanom kellene, akkor benzin vagy dízel motor terület - fejtette ki.

Anna, Vivi és Dominika negyedik szemeszterüket töltik a Széchenyi István Egyetem logisztika szakán, mint mondták gyakornoki pozíciókat jöttek keresni az idei állásbörzén, amit a tanulás mellett is végezni tudnak, valamint még több szakmai tapasztalatot tudnak szerezni. - Felmérjük milyen lehetőségek vannak és gondolunk a jövőre is, hogy a diploma megszerzésével hol tudnánk magunkat hosszútávon is elképzelni. Van egy-két kiszemelt cég, de nyitottak vagyunk minden ajánlatra - mondta Dominika.