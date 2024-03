– A pénteki és a szombati nap már telt házas. Vasárnapra és hétfőre elérhetőek még szabad szobáink, bár hétfő éjszakára már nem várok túl sok foglalást. Az utolsó szabadnapra ritkán jelentkeznek be – osztotta meg lapunkkal a legfontosabb információkat Nagy-Keglovich Júlia, a győri Gyirmót Sport & Wellness Hotel menedzsere. Azt is hozzátette: többnyire párok vagy családok foglalnak náluk. A szobáik több mint fele kanapéággyal vagy fotelággyal bővíthető, így mindenkinek jut kényelmes hely a pihenéshez. A vendégek kedvelik, hogy van egy 25 méteres fedett úszómedencéjük is. Ezenkívül az Aranyhal-horgásztó partján hosszú tavaszi sétát lehet tenni.

A győri hotelben ajándék vár minden gyermeket

A Gyirmót Sport & Wellness Hotel húsvéti programokkal készül a felnőttek és a gyerekek szórakoztatására is – tudtuk meg Nagy-Keglovich Júliától. – A gyerekeket csokinyuszival lepjük meg. Lesz egy plüssnyúlkiállítás a hallban, illetve a vasárnapi svédasztalos ebéd alkalmával kínálunk ünnepi ételeket is. Természetesen a büféreggeli-asztalról a húsvéti sonka sem fog hiányozni – mondta a menedzser.

Fotó: Rákóczy Ádám

Telt ház a mosonmagyar­óvári szállodákban

Telt ház lesz a húsvéti hosszú hétvégén Mosonmagyaróváron a termálfürdőhöz közeli szállodákban. Amint arról korábban többször beszámoltunk, az utóbbi időben a csehek találtak rá a Lajta-parti városra, főként fürdőkultúrája népszerű.

Husz Szilvia, a termálfürdő értékesítési vezetője úgy látja, az Aquasol Resortba, az Aqua Hotel Termalba és a Thermal Hotelbe is főként cseh vendégek érkeznek az ünnepre. Zumbával és egy kis helyi termelői vásárral készülnek.

Sokszínű programok Sopronban

Hetek óta telt ház van az egy éve újranyitott soproni Hotel Lővérben. A hosszú hétvégén 97 százalékos kihasználtsággal működnek, sőt, az ünnepeket követő héten a szobáik 80 százaléka foglalt az iskolai szünetnek köszönhetően.

– Húsvétkor elsősorban a gyerekeknek készülünk programokkal – mondta Dzurné Halasi Mónika.

Fotó: Szalay Károly



– Rengeteg gyermekkel érkező vendégünk van, hiszen a napokban nyit Ausztriában a Fertő tavi mesepark, és a helyi látnivalók is vonzóak – tudtuk meg Tölli Bálinttól, a Hotel & More Hotel Lővér igazgatójától. – A gyerekeket izgalmas programokkal várjuk. A hotelhez közeli Boszorkány tanösvényen például boszorkányos történetek és helyi legendák nyomába eredhetnek. A nyolc különböző állomáson feladatok várják a lurkókat, a sikeres megoldásért csoki jár. Készülünk tojáskereséssel és játékos akadályversennyel a szálloda pihenőparkjában. Délutánonként játszóház várja a gyerekeket, ahol húsvéttal kapcsolatos kézműves-foglalkozásokon is részt vehetnek – sorolta az igazgató.

– Természetesen nem csak a kisgyermekes családokra gondoltunk a programok összeállításánál. A felnőtteknek és a nagyobb gyerekeknek túrákat szervezünk a Soproni-hegység erdeiben. Az egyik célpont a Károly-kilátó, ahonnan gyönyörű a panoráma. Bízom benne, hogy minden vendégünk jól érzi majd magát és jó szívvel gondol vissza a nálunk eltöltött napokra – zárta a beszélgetést Tölli Bálint.