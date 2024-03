A győri vásárcsarnokban is számos árus kínálja portékáját. Sok a törzsvásárló, ők csak innét szerzik be az asztalra kerülő zöldségeket. Kincsesné Szabó Ibolya számos friss zöldséget kínál, köztük saját termesztésűt is a koroncói Kincses Kertészetből.

– Jelentősen sújtott minket az elmúlt év energiaár-drágulása, amit valamilyen szinten az árainkban is le kellett követnünk. Emellett a beszállítóknak az emelkedő munkabéreket is ki kell gazdálkodniuk – mondta el, amikor az elmúlt időszak áremeléseiről kérdeztük. – A vásárlók is érezhetően az olcsóbb árut keresik – tette hozzá.

Győr-Moson-Sopron– Korábban a magyar termékeket sokkal jobban elkapkodták. Vannak, akik most is kitartanak a hazai mellett, de sokan választják az olcsóbb importtermékeket is – folytatta Kincsesné Szabó Ibolya, aki elmondta azt is, a gyümölcsfák jövője még bizonytalan, zöldségek terén azonban jó szezonra számíthatunk.

Keresett a palánta

– Az előző években nagyon keresettek lettek a palánták. Kert- be és erkélyekre is sokan vásároltak, hogy maguk termeszt- hessenek zöldséget. Idén is hasonlóan nagy keresletre számítunk. Néhány hét múlva kezdődik a szezon, a paradicsom és a paprika mellett nagyon felkapottak voltak a cukkini-, a zeller- és a padlizsánpalánták is.

A hegykői zöldségtermesztés nagy múltra tekint vissza, a Sopron közeli településen már az 1700 évek közepétől termesz- tettek fehér- és sárgarépát. Az évszázadokra visszanyúló, tradicionális életvitelt őrzi a Som család is, akik családi gazdaságukban elsősorban gyökérzöldségeket termesztenek.

A Som család évtizedek óta foglalkozik zöldségtermesztéssel. Képünkön Som Brigitta, Som János és Som Ferenc. Fotó: Hegykői Zöldség Kft.

– Elmondható, hogy a hazai termékek iránt továbbra is nagy a kereslet, sőt, egyre több gasztro- vagy kiemelkedő ízvilágot kínáló étterem konyháján megtalálható a hegykői zöldség. Ennek örülünk, mivel maga a zöldségfogyasztás nagymértékben visszaesett az elmúlt években – mondta Som János családi gazdálkodó. – Az elmúlt évhez képest nagy változás nem volt az árak tekintetében, tavaly év végén volt egy csökkenés, most év elején pedig emelkedés, de kisebb mértékű, tulajdonképpen azokra az árakra álltunk vissza, amik tavaly év közben voltak. Jelenleg az ömlesztett sárgarépa kilós ára 150–300, a petrezselyemgyökér pedig 400 és 800 forint között változik. Az gondolom, hogy a kínálattal idén sem lesz gond, az érdeklődőket most is ki tudjuk szolgálni – zárta a beszélgetést.

Inflációkövető áremelés

A győri székhelyű Greencoop Hungary Kft. üvegházaiban gyönyörű paradicsomok teremnek, melyek rendszertanilag ugyan gyümölcsök, a boltok polcain azonban rendre a zöldségek közt találjuk meg.

– Az elmúlt évben inflációkövető áremelést vittünk végbe, amely végeredményben vala- mivel 10 százalék feletti árnövekedést eredményezett – mondta el Balogh Imre ügyvezető.

Bízunk benne, hogy a magyar vásárlók továbbra is előnyben fogják részesíteni a hazai zöldségeket.– Az infláció jelentősen terhelte a beszállítóinkat, akik így kénytelenek voltak a csomagolóanyagok, tálcák, palánták árát növelni. Emellett pedig a 2023-ban is növeltük dolgozóink bérét. Nagy szerencsénk, az üvegházakat környezetbarát geotermikus energiával fűtjük, és az elektromosáram-fogyasztásunkat is jelentős mértékben fotovoltaikus panelekkel fedjük le, így az energiaárak növekedése a versenytársainkhoz képest kevésbé sújtott bennünket. Azonban ennek ellenére is a cégünk költségnövekedése az áremelkedés szintje fölött volt.

Balogh Imre elmondta, hogy az elmúlt évben a termés értékesítése számukra is nagyobb kihívást jelentett, de a kiváló csapatnak köszönhetően a teljes termést eladták.

Drágább, de minőségibb

– Az inflációkövetésen túl nem tervezünk áremelést a következő időszakban sem. Azonban a hektikus európai gazdahelyzet hozhat még kihívásokat, amelyekhez természetesen nekünk is alkalmazkodnunk kell. Bízunk benne, hogy a magyar vásárlók továbbra is előnyben fogják részesíteni a hazai zöldségeket, hiszen a győri üvegházunkból és a nemrég elkészült ácsi uborkaházunkból mi is a hazai piacra értékesítünk. A hazai termékek ára valamivel magasabb az importzöldségekénél, de ebben az esetben általában elmondható, hogy ezért jóval magasabb minőséget is kap a vásárló.