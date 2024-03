– Az első alkalom 2015 óta, amikor egyes régiókban, vármegyékben csökkenést láttunk. Ez nem azt jelenti, hogy a földárak mentek lejjebb, hanem bizonyos helyeken a területek átlagára csökkent. Ennek oka, hogy a piaci értékesítésnél többségbe kerültek az alacsonyabb minőségi mutatókkal rendelkező, ezért olcsóbb szántók – fejtette ki a Kisalföldnek Sáhó László, a győri székhelyű Agrotax Kft. ügyvezetője. A cég adja közre az országos termőföldpiaci körképet, az Agrotax Iránytűt.



Az értékesítésen belül megnőtt az olcsóbb földek aránya, magyarázta Sáhó László.

Fotó: Rákóczy Ádám

– Az átlagárak emelkedésének megállása véleményem szerint két okra vezethető vissza. Egyrészt visszaesett a fizetőképes kereslet az elmúlt két év történései, a háború és az aszály miatt, másrészt a 20–40 hektáros gazdák egy része likviditási gondokkal küzd, ők eladogatnak olcsóbb földjeikből, esetleg felmondják a gyengébb földekre szóló bérleti szerződéseiket – indokolt Sáhó László. – Ugyanakkor jó hír, hogy a földpiaci forgalom élénkült. Középtávon nem látunk olyan tényezőket, amelyek az emelkedő trendet veszélyeztetnék – magyarázta.

A legértékesebb föld

Tavaly a kifüggesztéssel eladott területek hektáronkénti átlag­ára 2,172 millió forint volt. A figyelembe vett termőföldek kö­­­­zel kétharmada szántó, a legértékesebbnek tartott termőföld országos átlagára pedig 2,419 millió forint volt hektáronként. A regionális átlagár legnagyobb mértékben Észak-Magyarországon nőtt az előző évihez képest, ugyanakkor meglepetésre több vármegyében is jelentősen csökkentek a szántók átlagárai, a legjobban Veszprémben.

Dr. Kovács Norbert közgazdász, vezető elemző rámutatott: talán ez a vármegye példázza legjobban a tavalyi év piaci mozgásait.

– Tavaly Veszprémben húsz százalékkal emelkedett a tranzakciók száma, de a magasabb árú, 1/1-es tulajdoni hányadú szántók aránya ugyanennyivel csökkent, az alacsonyabb árú résztulajdonúaké pedig ennyivel nőtt. Emellett azon települések száma is nőtt, ahol a piacra dobott, résztulajdonban lévő szántók hektárja 17 aranykoronánál alacsonyabb minőségű volt – tette hozzá a győri elemző.

Drága nyugati határszél

– Elfogynak a jobb minőségű földek – fogalmazott egyértelműen Sáhó László, az Agrotax Kft. ügyvezetője. – A föld egy képzett gazda birtokában hatalmas érték, akinek van, nagyon vigyáz rá. A magasabb aranykoronás földek ára továbbra is emelkedik.

Az országban négy nagyobb térségben kiugróan magas a szántók átlagára, ezek közül az egyik a nyugati rész a Győri-­medencével, a Mosoni-síkkal, a Hansággal, az Alpokaljával. A szántók esetében Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom élesen elvált egymástól. Előbbi szántóinak ára egy év alatt 3,07 százalékkal drágult, utóbbié 5,8 százalékkal csökkent. Győr-Moson-Sopron szántói­nak átlagára tavaly 2 millió 534 ezer forint volt, Komárom-Esztergomban 1 millió 932 ezer. Vármegyénk legjobb és legmagasabb árú földjei a Mosonmagyaróvári, Soproni és Győri járásban találhatók, 2,6 millió forint felett hektáronként, ezt a Csornai, Kapuvári járás követi 2,4 millió forint közötti átlag­árral, míg a sor végén a Téti járás áll kétmillió körüli összeggel. Kisbér és Komárom körül viszont már kétmillió forint alatti átlag­árak voltak 2023-ban. A földek tehát a nyugati határ melletti járásokban drágábbak. Adalék lehet, hogy a régióban sok a külföldi tulajdonos. Győr-Moson-Sopronban a tavaly értékesített termőföldek háromnegyede, Komárom-Esztergomban a 60 százaléka volt szántó.

Szántók haszonbérlete

A szakember azzal folytatta, hogy nagy a szórás, esetenként egymás mellett fekvő földek esetében is lehet nagy különbség az árakban, függően a minőségtől. Fontos, hogy az egyes földrészlet műszaki paramétereit figyelembe véve vásároljunk. A 25 aranykorona feletti minőségű területekkel rendelkező településekre jellemző átlagos ár 32 százalékkal magasabb, mint a többi település együttes átlag­ára. A földárakkal szemben a bérleti szerződések árai 11 százalékkal emelkedtek. A most lejáró szerződések újrakötésénél már az inflációt is figyelembe vették. 2023-ban a szántókra kötött forintalapú, éves, hektáronkénti haszonbérleti díj átlagos értéke Győr-Moson-Sopronban 97.269 forint volt, Komárom-Esztergomban 94.436, míg az országos átlag 96.756 forint, ami 11,7 százalékos emelkedés.