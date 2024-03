– Egyre nagyobb volt rá az igény, hogy az erőteljesen fejlődő, növekvő lélekszámú Écsen is legyen csomag­automata, végül ezt a nemrég megnyílt Príma áruházzal összefogva sikerült megoldani – nyilatkozta lapunknak Szabó Norbert polgármester az új automata átadása kapcsán. – Most a GLS-sel kötöttünk szerződést, de van még hely más automatáknak is. Magam is szoktam csomagot rendelni, a helyiek közül is egyre többen, szerintem nagyszerű dolog, hamar meg lehet tanulni a kezelési módját. Több szolgáltató kínálata közül lehet választani a telepítéskor, az önkormányzatnak az automatáért nem kell fizetnie, csak a helyet biztosítjuk. A csomagok árai nagyjából hasonlóak minden cégnél – válaszolta a településvezető.

Écs első csomagautomatáját Sári Jennifer helyi lakos mutatta be nekünk. Fotó: Csapó Balázs

Rugalmasság, kényelem

A GLS üzemelteti Magyarország legnagyobb hálózatát 1600 csomagautomatával, ebből 79 található Győr-Moson-Sopronban. Első húsz automatájukat kilenc éve telepítették. Bór László, a cég PR-koordinátora a Kisalföld érdeklődésére kifejtette: Magyarországon összesen közel 5000 csomagautomata működik, ennek ellenére a piaci adatok alapján a csomagküldemények nagy része, körülbelül 72 százaléka még mindig a hagyományos házhoz szállítás révén jut el a címzettekhez. A fogyasztói szokások és preferenciák átalakulnak, és ők is további bővítést terveznek.

– Az elmúlt évek során az e-kereskedelem dinamikus növekedésével párhuzamosan a kézbesítési preferenciák is változtak. Egyre fontosabbá vált a rugalmasság és a kényelem, amelyet az automaták képesek biztosítani annak köszönhetően, hogy döntő többségük kültéren helyezkedik el és a nap 24 órájában hozzáférhető – magyarázta az előnyöket Bór László. Hozzátette, hogy ezáltal mindenki a saját időbeosztásához igazíthatja a csomagok átvételét és feladását. Automatáiknál a bankkártyás utánvétes fizetési lehetőség is rendelkezésre áll, kényelmes megoldást kínálva azok számára, akik ezt a fizetési módot részesítik előnyben.

Erőteljes bővülés

Tavaly szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest 45 százalékkal több automata üzemelt az országban, és bár a növekedés üteme lassult, fél év alatt így is 13 százalékos volt a bővülés, csaknem 500 darab új csomagpontot helyeztek ki. Az ok egyszerű: a klasszikus kiszállításoknál a költségek megugrottak: magas az üzemanyagok ára, folyamatosan emelni kell a futároknak fizetendő bért, ráadásul hatalmas a munkaerőhiány, alig találni embert a feladatra.

Találomra megnéztük a Győr-­­­Moson-Sopron vármegyei kínálatot: a cseh Packeta Z-Box automatáját az országban 1040 helyszínen találhatjuk meg, Győrben 14, Sopronban 10, Mosonmagyaróváron 6 helyen.

A kézbesítés egyre drágább – a cseh Packeta több ezer átvevőhellyel van jelen Magyarországon. Fotó: Packeta

Robotasszisztens válaszol

Tényleg automatizált, de ennek lehet hátulütője is olykor, és csak a digitalizációban valamennyire jártas típusoknak ajánlott. Merthogy alkalmazás letöltése a telefonunkra, GPS bekapcsolása kell hozzá, és ha valami nincs rendben, hétvégén például csak egy robotasszisztenssel tudunk társalogni, több-kevesebb sikerrel. Arra is külön felhívják a figyelmet: a kánikula veszélyeztetheti a kijelző működését.

A Magyar Posta hasonló dobozait Győrben négy, Sopronban három, Mosonmagyar­óváron egy helyen találtuk meg, a vármegyében összesen 25 van belőlük. AlzaBox Győrben három, Óváron egy van, FoxPost viszont az előbbi városban tíz feletti, Sopronban valamivel tíz alatti található. Közös a vállalkozásokban, hogy folyamatosan keresik az újabb lehetőségeket, az Alza például azzal kecsegtet: részesülünk a bérleti díjból, ha ingatlanunkon adunk helyet nekik.