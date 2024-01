Savanyított fokhagymás fürjtojás, vargányás zakuszka, kékszőlőzselé, zsályás kecskesajt, zölddió-szirup, rebarbara- és céklalekvár, kamilla-, pitypang-, valamint ibolyaszörp, házi kefir és teakeverékek, szilvasajt – csak néhány különlegesség a tavalyi nyertes mezőnyből. Ehhez hasonló finomságokat várnak a szervezők.

– Szinte bármilyen kategóriában, bármennyi termékkel nevezhetnek ezúttal is a termelők határon innen és túl. A jelentkezés elindult, néhányan már be is küldték a regisztrációs lapot. Öt éve 50–60 termékkel kezdtük a versenyt, tavaly már több mint 130 finomságot kóstolhatott meg a zsűri – mondta el lapunknak Buzásné Kata nyúli főszervező.

Változás az értékelésben

– Idén néhány változás lép életbe a Magyar Ízek Versenyén. A nevezési és beküldési határidőt jócskán meghosszabbítottuk, május 20-ig várjuk a jelentkezéseket, illetve nem kell külön mintát küldeni, elég lesz a forgalomban lévő termékeket elpostázni. A zsűri tagjai ezúttal egyszerre és együtt értékelnek. A pontszámok mellett minden termék kap egy általános értékelő jellemzést. A pontozás is változik: fontosabb lesz a külcsínnél a készítmény íze és összbenyomása – sorolta a főszervező.

Buzásné Kata kiemelte, továbbra is az a céljuk, hogy a hazai és hazánkban forgalomba hozható, kis- és középtermelők portékáit népszerűsítsék, valamint elősegítsék a fiatalok szakmai érdeklődését.

– Amikor elindítottuk a versenyt, a térségben, sőt, az országban sem volt ilyen vagy ehhez hasonló komplex megmérettetés. Azt tapasztaljuk, hogy a Magyar Ízek Versenyének sikerén felbuzdulva egyre többen szerveznek saját térségükben hasonlót. Mivel Győr-Moson-Sopronban nagy népszerűségnek örvendenek a termelői piacok, kevesebb régióban élő gazda jelentkezik. Jobban meg tudjuk szólítani a távolabb élőket – tette hozzá Kata, aki maga is sok versenyen vett már részt.

A zsűri

A zsűritagok gárdája jellemzően gasztronómiai szakértőkből, étterem-tulajdonosokból, hivatásos szakácsokból és átlagfogyasztókból áll, ez idén sem változik. A kóstolás és zsűrizés a lehető legszigorúbb szabályok szerinti, igazságos és pártatlan vakteszteléssel történik. A bírák által adott pontok összegének átlaga alapján születnek meg az eredmények. Ízre, összbenyomásra maximum 30 pontot adhatnak, az illatot legfeljebb 20 ponttal jutalmazhatják, míg a textúra és szín maximum 10 pontot kaphat. A zsűri pontszámaiból átlagot vonnak, így jön ki a végleges összpontszám.

Bronz minősítést azok a termékek kaphatnak, amelyek 80 és 86 pont között teljesítenek, ezüstöt ér a 87 és 93 közötti pontszám, 94–100 pontig pedig arany minősítés jár, valamint megkapja a Magyar Ízek Versenyének védjegyét is. Kategóriánként a legtöbb pontszámot elérő termék külön elismerést kap.