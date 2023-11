A piac egyik meghatározó cégeként a Ceres pontosan tudja, mikor, hol és hogyan kell fejlesztenie, változtatnia ahhoz, hogy alkalmazkodjon a fogyasztók éppen aktuális igényeihez.

– Én is itt kezdtem a pályafutásomat, és a ranglétra fokait megjárva, minden munkafolyamatot megismerve együtt nőttem fel a céggel. Most – vállalati igazgatóként – már módomban áll egy olyan stabil jövőképet mutatni a kollégáimnak, amely biztosítja a fejlődésünket és töretlen sikerünket az elkövetkező 70 évben is. Úgy tervezem, hogy a 100. jubileu­­mi ünnepségen is részt veszek – tette hozzá Mikos István, aki nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy idén átvehette az év üzletemberének járó Presztízs-díjat.

Mikos István, a 70 éves Ceres Zrt. vállalati igazgatója.

– Ez az elismerés közös siker, hiszen a munkatársak nélkül nem lenne 70 éves múltja a Ceres Zrt.-nek. A Presztízs-díj fontos üzenet, mely megerősít minket abban, hogy ugyan­ilyen elhivatottsággal és szakmai maximalizmussal folytassuk eddigi munkánkat és Győr élelmiszeriparában betöltött szerepvállalásunkat – emelte ki Mikos István.

A vállalati igazgató hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban jelentős termékfejlesztést hajtottak végre. Úgy véli, fontos a hagyományos ízek mellett újítani is, hogy az új nemzedékek számára is tudjanak élményeket biztosítani és a tradíciókat közel hozni.