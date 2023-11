– Vera lányunk férje, Levente végzi el a tervezői munkákat, és ő irányítja a kivitelezői csapatot, Rita pedig mint cégvezető, már most is jelentős terhet vett le a vállunkról – mondja Vargáné Lascsik Andrea, a Felirat Kft. ügyvezetője. – Szerencsére nálunk nem jellemző a fluktuáció, a fiatalok egy összeszokott, jól működő csapatot vesznek át tőlünk. Terveink szerint jövőre nyugdíjba vonulunk Péterrel.

A generációváltás gördülékenyen zajlik a cégnél, folyamatosan látják el az országot világító feliratokkal, táblákkal, reklámokkal.

– Megrendelőink jól tudják, hogy bátran kereshetnek minket egyedi elképzelésekkel, legyen szó akár különleges fémszerkezet gyártásáról. Eddig ezekbe a szerkezetekbe általában maga a felirat, reklám került, de tervezünk és gyártunk funkcionális szerkezeteket is, mint például hajótartó állványokat, előtetőket, épületburkolati és térinstallációs elemeket is – mondja Lampert-Varga Rita cégvezető.

– Az elmúlt pár évben több alkalommal is készítettünk raktárépületbe olyan több száz kilogrammos polcrendszereket, amiket könnyedén, egy kézzel is lehet mozgatni. Az elképzelések és a speciális igények alapján készült műszaki tervezéstől a kivitelezésen át a telepítésig, mindent cégünk oldott meg, azt gondolom, ez egy fontos pillér lehet a portfóliónkban. Frissült a cég arculata, ez megjelenik a teljes autóflottán és a kiadványaikon is.

– Egyik cégnek sem árt időről időre egy kis ráncfelvarrás. Az arculati elemekkel épp úgy kell foglalkozni hosszú távon, mint a ruházatunkkal, vagy a bőrünkkel, egy frissítő változás akár új lendületet is adhat a vállalkozásnak. Ezt éljük meg mi is a Felirat Kft.-nél, az autóink igazán egységes, letisztult és modern grafikát kaptak, öröm rájuk nézni, és igényes megjelenéssel hirdetik cégünket az utakon is – mondta Lampert¬Varga Rita.

A vállalati megrendelések mellett intézmények, galériák is rendszeresen keresik egyedi komplex megoldásokért a Felirat Kft.-¬t, akár eligazító táblákról, akár homlokzati díszítőelemekről van szó. (x)