Október elején már elkezdődtek a munkálatok, és várhatóan 2025 első negyedévében fejeződnek be. A jelenlegi gyár 1995-ös megépítése óta ez a harmadik és egyben legnagyobb bővítés. Nap­elempark is épül, mely ki­elégíti a teljes villamos­energia-igényt, és nyolcvan új munkahely létesül.

– Míg 1995-ben csak a hazai piacra készültek termékeink, mára a jánossomorjai üzemből 22 országba jutnak el az általunk gyártott különféle sütési alapanyagok, sütemény- és desszertporok. Mintegy hatszázféle terméket készítünk, ezek hetven százalékát exportra, harminc százalékát a magyar fogyasztóknak – tudtuk meg Bukovics Ferenc gyárigazgatótól.

A 100 éves múltra visszatekintő cég jánossomorjai gyárát 1995-ben zöldmezős beruházásként létesítették, amit 2009-ben raktárral, majd 2012-ben a gyártóegységgel bővítettek. Ez azonban már nem bizonyul elegendőnek, hogy a jelenlegi igényeket maradéktalanul ki tudják szolgálni. A gyárigazgató tájékoztatása szerint 2025-re elkészül egy 2000 négyzetméteres raktár és egy 2700 négyzetméteres termelési épületrész. Továbbá megépítenek egy kétszintes, 750 négyzetméteres szociális épület, amely a későbbiekben akár négyszintesre is bővíthető lesz.

A 100 éves múltra visszatekintő cég jánossomorjai gyárát 1995-ben zöldmezős beruházásként létesítették, amit 2009-ben raktárral, majd 2012-ben a gyártóegységgel bővítettek. Ez azonban már nem bizonyul elegendőnek.

Fotó: Kerekes István

– Idén harminc százalékkal nőtt a termelés, 36 új munkatársat vettünk fel, a gyárunk pedig jelenleg százszázalékosan leterhelt. Ez is indokolta a további beruházásokat. Az általunk gyártott mennyiség 12 ezer tonnát tesz ki évente, a bővítés után ez akár 20–30 ezerre is nőhet. Most 260 munkatársat foglalkoztatunk, a fejlesztés révén pedig további 80 új kollégának tudunk munkát biztosítani – avatott be még a számokba Bukovics Ferenc, aki arról is beszélt, hogy az ötmilliárd forintos projekt a fenti beruházások mellett útépítést és egy napelempark létrehozását is magában foglalja. A felhasznált villamos energia 16 százalékát ma is napelemek segítségével állítják elő, de a tervezett napelempark a gyár teljes szükségletét fedezni tudja majd.

A fenntarthatóság egyébként a cégcsoport által öt éve kialakított új stratégia egyik fontos alappillére, ami a Dr. Oetker vállalat egész tevékenységét meghatározza: ez a szemlélet nemcsak a környezetvédelemre, hanem a munkatársak és fogyasztók egészségére is kiterjed. Nagy hangsúlyt fektetnek a cukorcsökkentésre, hogy termékeik ne csak finomak, hanem minél egészségesebbek is legyenek.