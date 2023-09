Győr belvárosában sétálva számos vendéglátóhely előtt sorakoznak asztalok, az emberek inkább a teraszokat választják, amikor barátaikkal beszélgetni szeretnének egy ital mellett. Az üzemeltetők már kora délután nyitják a teraszokat, ilyenkor megelevenednek, zsibongóvá válnak az utcák.

A győri Szomszéd Koktélbár és Kávézóba térünk be, Józsi Erik társtulajdonos pedig kérdésünkre nyugtázza: jó nyarat zártak. – Május és június mindig erős hónap nálunk is. Amint megérkezik a jó idő, megtelnek a helyek a teraszon. Augusztusban kevesebben voltak, de ez betudható annak, hogy sokan mentek nyaralni. Ez az egész városban észrevehető volt. Rossz időjárás esetén a belső tereinket választották, de ha jó idő volt, inkább a teraszunkon foglaltak helyet – fogalmazott lapunknak Józsi Erik.

A társtulajdonos szerint nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy teraszuk hívogató legyen: nagyobb méretű, egész évben kint lévő virágokat ültettek, az igényesen kialakított asztalok mellett pedig az utcafronton színes izzókat húztak fel a magasba. Óriási napernyőt is kihelyeztek az asztalok fölé.

Nincs helyfoglalás

– Nálunk nincs helyfoglalás, ami nem véletlen. Ezzel kényszeríteni is akartuk vendégeinket, hogy minél előbb érkezzenek hozzánk, ha le szeretnének ülni. Állórészeink is vannak az utcafronton, sokan ott szeretik meginni az italukat. Sokszor pótszékeztünk nyáron, akár nyolcvan fő is elfér nálunk a teraszon – részletezte Józsi Erik.

Hozzátette: nem lehet okuk panaszra, mert aktív nyaruk volt és a vendégeik is hűek voltak hozzájuk. Régebben a fiatalabb korosztály volt a célközönségük, most már az idősebbek is gyakrabban érkeznek egy italra vagy ételre.

Visszatértek a vendégek

– Pozitívan alakult a nyár, a Covid-időszak előtti külföldi vendégeink újra visszatértek hozzánk – tudtuk meg Kettinger Évától, a mosonmagyaróvári Várkert Kávézó üzletvezetőjétől. A kávézó terasza télen is üzemel, nyáron pedig közkedvelt.

Az üzemeltető szerint a Lajta-parti városban élénkült a turizmus, sokan – főként csehek, lengyelek – keresik fel a termálfürdőt, de sok az átutazó is, akik szintén betérnek a kávézóba.

– A magas euró-forint árfolyam és az eddigi magas infláció miatt nem egyszerű megtartani az egyensúlyt, hogy vendéglátóként elérhető áron tudjuk kínálni a termékeinket, de azt gondolom, hogy nekünk sikerült – részletezte Molnár Tamás cégvezető, megjegyezve, tizenegy éve igyekeznek különféle akciókkal, újdonságokkal, hétvégente zenés programokkal kedveskedni a kávézóba betérőknek.

Sopronban talán nincs is olyan vendéglátóhely, ahol ne lenne terasz. Szinte minden étterem, pizzéria, kávézó vagy cukrászda előtt találkozhatunk velük. Néhol nyugágyakkal, bárszékekkel kiegészítve hívogatják a helyieket és a turistákat. Nemcsak a Várkerületen, hanem a város több pontján is pihenhetünk kellemes, hangulatos környezetben.

Tavasztól őszig várja a Kultúrpresszó terasza a vendégeket. Felvételünkön Laura és Vivien, akik Szombathelyről érkeztek Sopronba. Fotó: Máthé Daniella

A terasz életérzés

És hogy miért szeretik az emberek a teraszokat? Talán azért, mert ez egy életérzés, a nyári pihenés, kikapcsolódás színtere. Jó időben senki nem szereti a bezárt helyeket.

– A tavaszi hónapoktól őszig nem is tudnánk létezni a terasz nélkül. Az idei évtől új megoldással is készültünk, a kirakati frontunk is nyitható, ezáltal a benti teret is összekapcsolhattuk a kinti teraszunkkal – mondta el Käesz Judit, a soproni Kultúrpresszó tulajdonosa.