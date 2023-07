– Közkedvelt Győr környékén a Góré-dűlő, a Tatai út menti kertek, Győrszentiván és az örök klasszikus Sárás. Az ok a fejlődő infrastruktúra, a közműellátottság, a Góré-dűlőben folyamatosak a közműfejlesztések – vázolta a győri és környéki helyzetet Horváth Csanád, az egyik ismert győri ingatlanközvetítő ügyvezetője. Elmondta, hogy állapottól függően 15–30 millió forintért árulják a telkeket felépítménnyel, és olyanok is veszik őket, akik lakásból menekülnének ki családi házba.

Győr és környéke: présház tízszeres áron

A győri ingatlanos is azt látja, hogy az árak alaposan felmentek az utóbbi években, ami néhány éve kétmillió volt, most a sokszorosa.

– Nagy az érdeklődés, így ritkán van eladó nyaraló. A gond legfeljebb az lehet, ha az ingatlan nincs kivonva a művelés alól, ezért a földforgalmi törvény hatálya alá esik, elővásárlási joggal. Ekkor akár fél évig is húzódhat a hivatali ügyintézés – mondta el a Kisalföldnek Horváth Csanád, az egyik ismert győri ingatlanközvetítő ügyvezetője. – Présházak elvétve eladók, leginkább Nyúl, Pannonhalma körül. Ami korábban 800 ezer forintba került, az ma 6–8 millió lehet.

Mosonmagyaróvár: drága a vízparti ház

– A lakó- és üdülőövezetre egyaránt igaz: alig van eladó vízparti ingatlan. Ha mégis valaki értékesítené, két-három héten belül elkel, viszonylag magas áron, akkora a kereslet – közölte érdeklődésünkre Cseh Benjamin dunaszigeti polgármester, aki szerint a dunaszigeti nyaralók nemcsak a magyarok körében népszerűek, Pozsony közelsége miatt a szlovákok is keresik, illetve több osztrák tulajdonban van. – A Zátonyi-Duna vize kristálytiszta, kiváló vízminőségű, így a határ közelsége mellett ezért is keresettek – tette hozzá. Ásványrárón is érdeklődtünk, Popp Rita polgármester sem tudott eladásra váró nyaralóról.

– A vízparti házak ára a duplája is lehet a nem vízpartiaknak – vette át a szót Bubla Zoltán ingatlanszakértő, aki szerint ugyan a Szigetközben és Mosonmagyaróvár környékén sok a vízfelület, mégis kevés a ténylegesen vízparti nyaraló. Ezek inkább Dunaszigeten, Ásványrárón vagy Lipóton vannak. – Az ingatlanokra jellemző ebben az időszakban, hogy a kínálat nagyobb, mint a kereslet. Ez a Balaton népszerű területeire például nem igaz. Az árak nagyon felmentek, főként a vízparti ingatlanoknál. Szerintem az árak a következő években inkább stagnálni fognak ennél a kategóriánál, a nem vízpartiaknál pedig lehet visszaesés árban, az infláció ellenére – értékelt a szakember. Bubla Zoltán arra is rávilágított, hogy az utóbbi években sok nyaralót téliesítettek és ma már életvitelszerűen élnek benne.

Sopronban igen népszerű üdülőterület a Tómalom – mondja Szabó Zita ingatlanszakértő. Fotó: Máthé Daniella

Sopronban is gyorsan elkelnek az üdülők

– Sopronban gyorsan elkelnek az üdülőingatlanok, ami alatt alapvetően a Tómalom értendő. Ezek általában kisebb méretű, négyszáz négyzetméter körüli telkek, rajtuk házzal, tízszázalékos beépítéssel. Az áruk 40–50 millió forint között mozog, az épület állapotának függvényében. Az üres telkek 20–25 millió- ért kelnek el. Azért népszerűek ezek az ingatlanok, mert nem csak üdülő céljára alkalmasak. Aki ki akar költözni egy panellakásból, vagy csak egy kicsi házra vágyik, annak is megfizethető. Árban jóval kedvezőbb, mint belterületi családi házat vásárolni vagy építeni. Nyugdíjasok is szívesen kiköltöznek Tómalomra, mert jó az infrastruktúra és megközelíthető helyi járatos autóbusszal – vázolta a helyzetet Szabó Zita ingatlanszakértő, értékbecslő. Hozzátette: Hegykő a fürdője miatt szintén felkapott üdülőhely, a nyaralók ára hasonló a sopronihoz.