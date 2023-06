– A felvásárlók ajánlata az őszi árpa mázsájáért 4500 forint körül van, miközben tavaly volt, hogy 11 ezer forintot is adtak érte. Az ára tehát visszament a három-négy évvel ezelőttire, miközben az input ára továbbra is magas – kezdte nekünk Valiczkó Szabolcs győrasszonyfai gazdálkodó. – Igaz, hogy most a műtrágya olcsóbb lett, de mi még a tavaly ősszel mázsánként 35–40 ezer forintért beszerzett anyaggal dolgozunk, annak az árát kellene megtermelnünk a tizedannyit érő árpából. A vetőmagok vagy a növényvédő szerek bizony továbbra is drágák, sokkal kevesebbért nem lehet beszerezni őket, mint korábban, így örülünk, ha idén nullára kijövünk. A repcéért idén a felvásárlók 15 ezer forintot adnak, egy éve ez 28–30 ezer volt. A visszaesésre az okot csak sejtjük, benne lehet az ukrán gabona megérkezte, de az is érdekes, hogy tapasztalatom szerint 8–9 évente van az árakban egy visszaesés. Mindenesetre semmi nem indokolja ezt a hullámzást – fejezte be.

Aszály és ellátási zavarok

– A gabonaárak jelentősen csökkennek a tavalyi évhez viszonyítva, a 2022-es betakarításkor kialakult árakhoz viszonyítva lefeleződtek. Az elsődleges ok, hogy a déli féltekén a termések jók voltak, az északi féltekén pedig sok országban jók, sőt, kiválóak a terméskilátások 2023-ra. Őszi vetésű gabonák esetében a magyar kilátások is kiválóak – értékelte lapunknak a helyzetet Bóna Szabolcs, a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatója, aki nemrégiben elnyerte „A 2022. év állattenyésztője” díjat.

A tavalyi tavaszon nagyon sok volt a bizonytalanság az ellátási láncokkal kapcsolatban, kérdéses volt, hogy az ukrán, az orosz és kazah gabona hogyan kerül ki a világpiacra. A három ország együttesen a nemzetközi búza- és egyéb gabonapiac legnagyobb szereplői. Ez gyors és jelentős áremelkedést okozott, amit nálunk tovább erősített a történelmi aszály. Mindenki attól félt, hogy ellátási zavarok alakulnak ki, ez felfelé húzta az árakat. Nyáron létrejött a megállapodás a fekete-tengeri gabonafolyosóról, amin keresztül az ukrán, az orosz és a kazah gabona el tudott jutni célállomásaira, így a piacok kezdtek megnyugodni, az árak lassú csökkenésbe kezdtek.

Spekulációs kínálatszűkítés

Mint a szakember magyarázta, őszre látható volt, hogy az aszály miatt létrejött magyar belpiaci pánik magasabb belföldi árakat generált, mint a magyar gabona exportpiaci árai, így a kiszállítások gyakorlatilag leálltak. A gazdák a jelentős inputanyag- és energiaár-emelkedés következtében indokoltnak látták az árak további emelkedését, így sokan nem értékesítettek, hanem betárolták terményeiket. Ezt a várakozást a világpiaci trendek nem indokolták. A malmok, állattartók, takarmánygyártók és bio- etanol-üzemek az aszályhelyzet és a kínálat spekulációs szűkülése miatt kénytelenek voltak más csatornákat keresni a termelésükhöz szükséges gabonák beszerzéséhez, amivel fokozódott az Ukrajnából bejövő gabonaszállítások volumene.

Szerencsevadászok és gyenge áru

Sajnos sok „szerencsevadász” is belekezdett a kukorica- és búzakereskedelembe, ami szintén problémát okozott, mivel rajtuk keresztül gyenge minőségű áru is beérkezett hozzánk Ukrajnából. Az is fontos tény, hogy minden idők legalacsonyabb kukoricatermését takarították be az országban 2022 őszén, annak jelentős része pedig nem alkalmas takarmányozásra, vagyis eladhatatlan. Sajnos a minőségen kívüli saját termés és a „szerencsevadászok” által behozott gyenge minőségű áru a tárolókapacitásokat foglalja. – A betakarítási időszak legnagyobb kérdése véleményem szerint az lesz, hogy van-e kellő mennyiségű tárolókapacitás az országban. A nyári időszakban valószínűleg lesz elegendő tárolókapacitás, de az őszi szezonra csak akkor tudunk felkészülni, ha az árpa- és búzaexportunk magasabb fokozatba kapcsol – fogalmazott Bóna Szabolcs.

Nem tudnak mindenkitől felvásárolni

– Azoktól a gazdáktól, akik tőlünk vásárolták a vetőmagot és évek óta hűséges partnereink, azoktól felvásároljuk a terményei- ket. De azt is látjuk, hogy a rekord- közeli terméskilátások miatt nem fogunk tudni mindenkitől terményt felvásárolni, mivel nálunk is korlátosak a tárolókapacitások – folytatta Bóna Szabolcs, aki a jövőről szólva elmondta, hogy talán további jelentős árcsökkenés már nem lesz. A piacon most is sok a bizonytalanság, de a jelenlegi árszinteken már valóban lehet piacot találni a magyar termésű gabonákra. Ugyanakkor az árak komolyabb emelkedésében sem hisz, mivel az országban jelentősek az átmenő készletek és jók a terméskilátások. Azt azonban nem szabad elfeledni, hogy a növénytermesztés kockázata igen nagy, sokat alszik még kinn a termés az aratásig.