Január végi találkozójuk után ismét közösen tekintették át a háború és a brüsszeli szankciók okozta energiahelyzetet az Energiaügyi Minisztérium (EM) és a önkormányzati szövetségek képviselői szerdán Budapesten - közölte az EM szerdán az MTI-vel.

A felek egyetértettek abban, hogy az energiaellátás zavartalansága, a gazdaság és a közszolgáltatások működőképességének megőrzése továbbra is közös érdek - írták.

A közlemény szerint a kormány a januári fórum előtt elsőként a földgázszolgáltatásban nyitotta meg a változó áras szerződésekről fix árakra átállás lehetőségét bizonyos intézményi körök előtt. A bevált gyakorlatot az önkormányzati szövetségek akkori felvetésével összhangban terjesztette ki a tárca az áramellátásra is, ezzel növelve a települések gazdálkodási mozgásterét - hívta fel a korábbi egyeztetés eredményeire a figyelmet Steiner Attila. Az energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár kiemelte: az EM a súlyos kihívásokra adható választ továbbra is kész minél szélesebb körben megvitatni annak érdekében, hogy megőrizze az energiaellátás biztonságát.

Bevezető előadásában Steiner Attila a Magyarország energiaszuverenitásának megteremtése érdekében tervezett kormányzati intézkedéseket mutatta be. Az újragondolt energetikai jövőkép legfontosabb alapvetéseit a felülvizsgálat alatt álló Nemzeti Energia- és Klímaterv rögzíti. A napenergia-hasznosítás rekordméretű növekedésének lendületét a többi között a kiegyensúlyozó funkcióra is alkalmas, tervezett gázerőművek és az energiatárolói pályázatok hivatottak fenntartani. A távfűtésben teret nyerhet a geotermia, a győri, miskolci és szegedi fejlesztések már elérték az optimális kapacitást, más vidéki nagyvárosok lefedhetősége további vizsgálatokat igényel. Ha Magyarország hozzájut a neki járó uniós forrásokhoz, a következő időszakban több mint 4000 milliárd forint összértékű energetikai beruházások javíthatják a szolgáltatások minőségét, mérsékelhetik a külső kitettségeket - mondta.

Steiner Attila emlékeztetett: Magyarországon az energiahelyzet a rezsicsökkentésnek köszönhetően a háborús időkben is kiszámítható a családok számára. A rezsivédelem működik, a magyar háztartások Európa legalacsonyabb áram- és gázárait fizetik, több mint háromnegyedük az átlagfogyasztás alatt maradt. A kormány a 2024-es védelmi költségvetés tervezetében is mintegy 1400 milliárd forintos Rezsivédelmi Alapot biztosít az egyedülálló intézkedés fenntartása érdekében.

Az önálló energiaügyi tárca megalakulása óta számos kormányzati lépés könnyített a települések terhein, tette kiszámíthatóbbá gazdálkodásukat. A minisztérium rendszeres kapcsolattartásra és szakmai tapasztalatcserére törekszik a helyi vezetőkkel, önkormányzati szervezetekkel - olvasható a közleményben.