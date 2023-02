Arany minősített és kategóriagyőztes pálinkákkal tért haza Debrecenből, a közelmúltban megrendezett Quintessence Pálinka- és Párlatversenyről a hegykői 1 Csepp Pálinka. A Legjobb Kereskedelmi Főzde címet is kiérdemelték.

A Quintessence Pálinka- és Párlatversenyen bér- és magánfőzők is indulhatnak, idén több mint 1700 pálinkát és párlattot neveztek.

– Az első évünket leszámítva minden évben indulunk a Quintessence versenyen, és egyszer már kiérdemeltük Az Év Kereskedelmi Főzdéje címet – mondta Dömötör Zsolt, az 1 Csepp Pálinka egyik tulajdonosa. – Most 45 pálinkát küldtünk be, amelyek között voltak sörpárlatok is. Több évjárattal szoktunk nevezni, hiszen nem keverjük azokat a kereskedelemben, merthogy adott esetben évente más fajtákkal dolgozunk, de ha ugyanazzal az ültetvényről származik a gyümölcs, az sem lesz megegyező az előző évivel.

Az 1 Csepp Pálinka a versenyen 12 aranyérmet zsebelt be, amelyből 10 Champion-díjas lett. Az Irsai Olivér törköly, a 2017-es Hegykői törköly, a Kékfrankos szőlő, a Hegykői alma, a Birs Aurum, a Sárgabarack Aurum, a Kökény, az Irsai Olivér szőlő–Vilmoskörte, a Tihanyi levendulás sörpárlat és a Golden Cascara pálinkák, illetve párlat a győztesek.

A hegykői 1 Csepp Pálinka az idei legjobb kereskedelmi főzde. A képen Dömötör Zsolt.

Fotós: Szalay Károly





Fotó: Szalay Károly