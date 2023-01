A Széchenyi István Egyetem elkötelezett az innovációk iránt, ami segítő közeget jelent az induló vállalkozások, a startupok számára is. Az intézmény által alapított Uni Inno Kft. célja az egyetemi szellemi alkotások létrejöttének, a fejlesztési eredmények hasznosításának támogatása. Az országos Gyorsítósáv pályázaton az egyetemhez kapcsolódó vállalkozások összességében közel 300 millió forintos támogatást nyertek el innovációjuk megvalósítására.

Az autósport számára fejlesztenek

A Quatic Technologies Kft. az egyetem Járműipari Kutatóközpontjának (JKK) kollégái által alapított vállalkozás, amely elsősorban elektromos motorok meghajtásához, méréséhez és elemzéséhez kínál termékeket, szolgáltatásokat. „A pályázat kapcsán egy új elektromosgokart-hajtásláncot valósítunk meg. Ez a termékünk kifejezetten a versenysport számára készül, hiszen az elektromos járművek ma már ezen a területen is méltó kihívói a belsőégésű motoroknak” – mondta el kérdésünkre Gulyás Péter, a vállalkozás ügyvezetője. A projekt keretében elsőként egy kisgyermekek számára is elérhető, mindössze másfél kilowattos hajtásláncot fejlesztenek, amely gyerekgokartokba készül, és amely a hazai utánpótlás-nevelésben is fontos szerepet játszhat.

„Felvettük a kapcsolatot a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.-vel, illetve egy helyi cég is érdeklődik a termék iránt. A távlatibb cél pedig az, hogy a kis hajtásláncot a felnőttkategóriás gokartokban használható nagytestvér kövesse” – magyarázta Gulyás Péter. Aláhúzta, vállalkozásuk tagjai valamennyien a Széchenyi-egyetemen végeztek, ahol az elméleti tudás mellett gyakorlati tapasztalatot is szerezhettek, például a hallgatói csapatokban való részvétellel. Ezáltal olyan kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek segítségével a nemzetközi piacon is versenyképes innovációt tudnak megvalósítani.

Gulyás Péter, a Quatic technologies Kft. ügyvezetője Fotó: Májer Csaba József/SZE

Növelik a vállalkozások hatékonyságát

A cégek logisztikai rendszerének hatékony szervezését segíti a CoReLog Kft. „Logisztikai tanácsadó vállalatként elsősorban ügyfeleink belső logisztikai folyamatait támogatjuk. Célunk, hogy objektív döntéstámogatással fejlesszük az üzemek, raktárak működését, és növeljük az adott cég hatékonyságát” – fogalmazta meg küldetésüket dr. Bódis Tamás, a vállalkozás ügyvezetője, a Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének oktatója. Hozzátette, mostani projektjük célja olyan módszer, szolgáltatáscsomag és algoritmusok fejlesztése, amelyek lehetőséget biztosítanak a vállalatok számára az automatizált alkalmazkodásra és a hatékonyság fenntartására. A szakember szerint erre azért van szükség, mert sok vállalat megtervezi ugyan a működési folyamatokat, de a változó körülményekre már nem tud kellő időben reagálni.

„Az integrált algoritmusmodul határozza meg, hogy ki vagy melyik robot melyik anyagmozgatási feladatot, mikor és milyen folyamat mentén hajtsa végre. A koncepció – amelyet szellemi alkotásként jelentettem be az egyetemen – nemzetközi szintű újszerűsége az ütemező algoritmusokkal szemben, hogy a végrehajtás módját is vizsgálja” – fogalmazott. A szakember szerint a Széchenyi István Egyetemen az induló vállalkozások olyan támogató közegre lelhetnek, amelyek nemcsak létrejöttüket, de fejlődésüket, kiteljesedésüket is segíti. „Cégünknek nagy segítség az intézmény által biztosított infrastruktúra, kapcsolati háló és a társterületek által végzett kutatások hozzáférhetősége. Igyekszünk mindebből minél többet visszaadni, új ipari partnereket behozni, illetve az oktatás színvonalát emelni az ipari tapasztalatok beépítésével. Ez az igazi spinoff együttműködés!” – zárta dr. Bódis Tamás.

Dr. Bódis Tamás, a CoReLog Kft. ügyvezetője Fotó: Májer Csaba József/SZE

Hiánypótló szolgáltatás

„Nyertes projektünk lényege egy speciális térinformatikai rendszer létrehozása, amelyet az Uni Inno Kft. koordinálásával az Uninet Kft. és a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának szakmai munkájával valósítunk meg. Bár az innovációnk a későbbiekben számos egyéb használati esettel bővíthető, a pályázatban megjelölt konkrét projektünk egy parkolófoglaltsági rendszer kiépítése” – mondta el Drotár István, a Digitális Fejlesztési Központ központvezetője. Hozzátette, első körben a fejlesztés a Széchenyi István Egyetem telephelyeinek infrastruktúráját szolgálná, de a sikeres tesztelést követően a piacot is megcélozzák vele, hiszen értékesíthető termékről, hiánypótló szolgáltatásról van szó.