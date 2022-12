– Az egy évvel korábbinál hamarabb kezdtünk árulni, de már az első napokban is sok volt az érdeklődő. Van, aki december elején megveszi a fáját, mert szereti, ha van választék, és a legszebb, legsudárabb fenyőt viheti haza, mások későbbre hagyják a vásárlást. Persze minden évben megesik, hogy valaki szenteste délelőttjén rohan hozzánk – közölte érdeklődésünkre Früstück Zsolt, aki a Győr Plazánál árul. Idén a bevétele egy részét a Csillagfény Alapítványnak adja és cipősdobozgyűjtést szervez azért, hogy a rászoruló gyerekeknek szebbé tegyék az ünnepet.

A luc kimegy a divatból

Früstück Zsolt elmondta, hogy továbbra is a Nordmann a legnépszerűbb, a luc egyre inkább kimegy a divatból, mert nagyon hamar lehullatja a leveleit, inkább csak az idősek viszik. A most megvett fa is eláll, ha kitesszük az erkélyre. Termékei frissen vágottak: a Nordmannok Zala megyéből, a lucok és ezüstök a Fejér megyei Fehérvárcsurgóról érkeztek. Árul az utóbbi években elterjedt, egyre keresettebb kolorádói jegenyefenyőt is. Szeretik, mert nem bök, nem hullik – tette hozzá. Hosszú leveleiről lehet megismerni és a szoba melegében citrusos-narancsos illatot áraszt. Ára viszont borsos, 30 ezertől kezdődik.

– Karácsonyfának a legtöbben az ember méretű, nagyjából egy méter hetven centiset keresik. Az árak tavalyhoz képest 20–30 százalékkal emelkedtek, nagyjából két-háromezer forinttal kerül többe most egy kétméteres, egy kis törpe pedig 500 forinttal – felelte a győri árus. Nála 7500 és 13 ezer közötti árakat láttunk, gyökeres fenyő 13–15 ezerért kapható. Sokan szeretnék, ha már a helyszínen a talpba faragnák a vásárolt fát, ezért két éve vett egy gépet erre a célra. A faragásért nem kér pénzt.

Ilyenkor nem számít az ár

Megszólítottunk két vásárlót. Hamvai Anikó Felpécen lakik, évek óta a Nordmann híve. Korábban gyökereset is vett, de sosem maradt meg a kiültetés után. – Cserépkályhával fűtök, jó meleg van, ezért olyan fajtát veszünk, amelyik ezt elbírja. A gyerekek már megnőttek, a hely pedig kicsi, ezért nem veszünk nagy fát. Drága, igen, dehát egyszer van karácsony – nyilatkozta lapunknak. Bende Gábor a győri Nádor utcában lakik. Biztosra akart menni, a legszebb formájú fát akarta, ezért már most kiválasztott egy kétmétereset, még égősorokat kell szereznie rá. Érdeklődésünkre elmondta, neki az a taktikája, hogy előre kifizeti, aztán karácsonyig az árusnál tároltatja.

Keresik a szép fenyőket – tudtuk meg Kozó Péter és Mihályfi János termelőktől Mosonmagyaróváron. Fotó: Kerekes István

Mindig ugyanazt

Szekeres László soproni őstermelő hat helyen árusít a városban. Saját, helyben termesztett egyedeket árul, így azt mondta, a kisebbek ára nem változott, a nagyobbaké pedig csak 15 százalékkal. Nála az egyméteresnél valamivel magasabb Nordmann hatezer, a két és fél méteres 22 ezer forint. Gyökereset nem kínál, mert úgy véli, az egy helyről kivett sok csemetével a talajt is kiszedik, ami környezetkárosító.

– Lucot évek óta nem tartok, mert nem keresik, annyira uralkodó a Nordmann – elemezte a piacot. – A három éve tartó válság nem módosított az emberek szokásain, mindenki évről évre ugyanazt a fajtát és méretet veszi. Szükség esetén befaragjuk a fát a talpba, de ezzel szinte mindenki szeret otthon bíbelődni.

A mosonmagyaróvári Flesch-központ előtt immár másfél évtizede visszajáró fenyőfa-árus Kozó Péter és Mihályfi János Szentgotthárdról. December elsejétől kínálják a saját termesztésű fenyőket.

– Idén csak minimálisat emeltünk az árakon a tavalyiakhoz képest: a luc 5–12 ezer forint között kapható, az ezüst 6–15 ezer közötti áron van, míg a Nordmann 8–25 ezerért – tudjuk meg Kozó Pétertől, aki szerint az üzemanyag, műtrágya, növényvédő szerek jelentős drágulása miatt akár nagyobb emelés is indokolt lett volna.

A szentgotthárdi őstermelő mint mesélte, az Őrségben termesztenek több ezer fenyőt, és igyekeznek a legszebbeket elhozni a mosonmagyaróvári és környékbeli vásárlóknak.

– Már keresik a fákat, elsősorban a tartóssága miatt a Nordmannokat. Nem érezzük, hogy kisebb lenne a kereslet, mint a korábbi években. Aki lucot vinne, az nem is annyira az ára miatt, inkább az illata miatt választja azt – fűzte hozzá a fenyőárus.