A volt győri kekszgyár területén zajlik a győri Széchenyi István Egyetem új Tudományos és Innovációs Park építése.

Az 1. ütemben a "Kocka" épületének átépítési munkálatait májusban kezdték meg. A projekt része, hogy az épület mellé építenek egy vendéglátó funkciót betöltő épületrészt.

Az alapozási/tervezési munkák során, a melléépítés helyén kiderült, hogy az altalajviszonyok a feltételezettnél lényegesebben kedvezőtlenebbek, amit sajnos a hosszas talajmechanikai vizsgálatok is alátámasztottak, ezért az alapozási terveket át kellett dolgozni mélyalapozásra. A cölöpözési munkák végeztével megkezdték a monolit vasbeton-szerkezetépítési munkákat - számolt be a beruházás kivitelezője a WHB. Hozzátették, már megkezdték az épületrész alapozási és szerkezetépítési munkáit, mi több, az állványozással és a függönyfal építésével elindultak a homlokzatképzési munkák is az északi és a keleti homlokzaton. Emellett épülnek a vázkitöltő falazatok, folyamatban van a terület távhőellátásának kiépítése, valamint a többi közmű hálózatfejlesztése is. A tervek szerint a hónap második felében érkezik az 5. emeleti ráépítés acélszerkezete.