A Kormányinfón elhangzottak ugyan még nem számítanak jogforrásnak, de az áramszolgáltatók, napelemes cégek és napelemes fejlesztést tervezők az elmúlt két hétben kénytelenek voltak arra hagyatkozni, amit ott bejelentettek eddig a napelemes rendszerek által termelt áram betáplálási lehetőségének megszűnéséről. Nem babra megy pedig a játék, egy lakossági napelem-telepítésnél is milliók forognak kockán, most pedig egy olyan új előíráshoz és határidőhöz igyekszik mindenki lóhalálában alkalmazkodni, amiről még nincs is jogszabály. A cégek már úgy akcióznak, mintha lenne, pedig a bűvös napot, október 31-ét egyelőre csak Gulyás Gergely minisztertől lehetett hallani - emlékeztet a Bank360.hu.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be azt is az október 13-i Kormányinfón, hogy megszűnik a napelemes rendszerek által termelt, és fel nem használt áram hálózatba táplálási lehetősége. Akkor az hangzott el, hogy az áramszolgáltatókhoz már benyújtott igénybejelentéseknél még megmarad a betáplálási lehetőség, de a további napelem-telepítéseknél mindaddig nem adnak erre módot, amíg a hálózatot nem teszik alkalmassá nagyobb igények befogadására. Ennél többet akkor nem közöltek a Kormányinfón, így azóta, lassan két hete minden érintett a részleteket várja, de mindeddig nem jelent meg jogszabály erről.

Az október 22-i, szombati Kormányinfón annyit mondott még Gulyás Gergely, hogy a jogszabály hamarosan megjelenik, és október 31-ig lesz lehetőség a betáplálási igénybejelentésre. Erre reagálva a napelem-telepítéssel foglalkozó cégek már ezzel a határidővel hirdetik a last minute akcióikat, nekik elég volt a miniszter bejelentése. A helyzet furcsaságát jól mutatja, hogy például az E.ON egyszerre tudja és nem tudja a betáplálási igénybejelentés határidejét.

Honlapján ugyanis ez olvasható:

“Kedves Érdeklődő! A 2022. október 13-án tartott Kormányinfó sajtótájékoztatón a napelemes rendszerek hálózati csatlakozási szabályainak megváltoztatása került bejelentésre. A vonatkozó jogszabályt még nem hirdették ki, így a részletek nem állnak rendelkezésünkre. Jelenleg még nem tudunk tájékoztatást adni a jövőbeli eljárásról. A szabályozás megjelenéséig megértését és türelmét kérjük!”

Mindeközben az ügyfeleknek küldött akciós mailjében az E.ON cége már azt írja:

Kedves Partnerünk! Régóta fontolgatja a napelemes rendszer telepítését, de még nem hozta meg a végső döntést? Az elmúlt hetekben a Kormányinfó sajtótájékoztatókon elhangzott, hogy módosítás várható a napelemes rendszerek engedélyezési folyamatában. Ez alapján a hálózatra csatlakozás és a visszatáplálás feltételei kedvezőtlen irányba változhatnak. Október 31-ig még beküldheti engedélyeztetési igényét, amivel lehetőséget biztosíthat, hogy a hálózatra csatlakozzon.”

Ebben az esetben egyébként az E.ON cége a saját napelem-telepítési szolgáltatásának igénybevételére buzdít az utolsó napokban, nem a más fejlesztővel dolgozó ügyfeleket sürgeti áramszolgáltatóként a betáplálási igény mielőbbi benyújtására hozzá. Utóbbi furcsa is lenne, hiszen a betáplálási lehetőség megszüntetését éppen azzal indokolta a kormány, hogy további tömeges igényt már nem bírna el a jelenlegi villamosenergia-rendszer.

Az E.ON Solar nincs egyedül az ajánlatával, több napelemes cég is kampányol az október 31-i dátummal, azt ígérve a rezsijüket csökkenteni így akaróknak, hogy segít néhány nap alatt benyújtani az igényt a betáplálásra a területi áramszolgáltatóhoz még a kapuzárás előtt. Ez a dátum ráadásul a hosszú hétvégére esik, így valójában még kevesebb az idő, még ha az ajánlat összeállítása, elfogadása, és az igénybejelentés online lebonyolítható is - figyelmeztet a Bank360.hu.

Attól mindenesetre már nem kell tartani, hogy az ingyenmilliókkal kecsegtető napelem pályázattal tovább növelnék a sorban állók számát. A novemberre beígért második pályázati fordulót ugyanis a betáplálási stop bejelentése után lefújták.