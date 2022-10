Széchenyi-egyetem 1 órája

Autonóm közlekedési rendszerekkel kapcsolatos kutatásait mutatta be a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontja és a Digitális Fejlesztési Központja

A zalaegerszegi ZalaZONE járműipari tesztpályán negyedik alkalommal rendezték meg a legújabb kutatások eredményeit bemutató innovációs napot. A programon a győri Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontja az autonóm közlekedéssel kapcsolatos innovációit is demonstrálta. Az érdeklődők láthatták a többek között a saját fejlesztésű tesztpályakijelölő robotot, az akadályok szenzorfúziós érzékelését és kikerülését, valamint a Shell Eco-marathon világrekorder hallgatói csapata, a SZEnergy bemutatóját is. Az egyetem Digitális Fejlesztési Központja és a Talaris Interface Kft. közös fejlesztési projekt keretében megvalósuló drón vezeték nélküli, cipőbe integrált szenzorok segítségével történő teljes körű vezérlését mutatta be.

A Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontjának egyik fókusza az önvezető és autonóm közlekedés. - Fotó: Májer Csaba József

A győri Széchenyi István Egyetem célja, hogy nemzetközi színvonalú oktatási-kutatási környezet megteremtésével járuljon hozzá a térség versenyképességének erősítéséhez. Ennek jegyében folyamatosan erősíti szerepét Közép-Európa legkorszerűbb járműipari tesztpályája, a zalaegerszegi ZalaZONE mellett. A közelmúltban e törekvés fontos állomásaként adták át az intézmény két új épületét, egy innovációs és egy szállásépületet. Az intézmény rendszeres szereplője az évente megrendezett ZalaZONE Innovációs Napnak. A nemrégiben megtartott idei eseményen a Széchenyi egyetem Járműipari Kutatóközpontja látványosan szemléltette autonóm közlekedési kutatásainak eredményeit. Bemutatkozott a saját fejlesztésű, robotizált tesztpályajelölő platform, amely a felhasználó által digitális térképen speciális jelöléseket helyezett el a pályán. Ezeket kisméretű robotplatformok azonosították, majd megközelítették, érzékeltetve a robotok közti kollaborációt. A robotizált tesztpálya-jelölő platform is saját fejlesztésű innováció. - Fotó: Májer Csaba József A Járműipari Kutatóközpont munkatársai egy akkumulátordiagnosztikai rendszert is demonstráltak, és látható, vagy inkább hallható volt a szintén saját fejlesztésű radar alapú vészfék figyelmeztető rendszer is. Utóbbi az álló járműben jelezte a veszélyt, amikor azt 30-40 kilométer/órás sebességgel egy másik jármű megközelítette. Az eseményen ugyancsak bemutatkozott a Willisits Mérnökiroda Kft.,a Széchenyi István Egyetem és a Quatic Kft. együttműködéséből született elektromos gokart is, amelyekben a hajtáslánc ugyancsak saját fejlesztés. Az érdeklődők ennek kapcsán megismerhették a győri egyetem motorsport irányú törekvéseit, -kompetenciáit. A Széchenyi István Egyetem a SZEnergy Team elektromosautó-fejlesztő hallgatói csapata nyáron világraszóló sikereket ért el: a Shell Eco-marathon önvezető autókat fejlesztő csapatoknak hirdetett megmérettetésén ezüstérmes lett, míg Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyét világrekorddal nyerte meg. A csapat a zalaegerszegi tesztpályán elektromos járművével autonóm parkolási manővert, illetve autonóm akadálykerülési feladatokat hajtott végre. Egy hasonlóan látványos bemutató keretében az akadályok szenzorfunkcióval történő kikerülését is láthatta a közönség. A járműirányítási feladatokat a Járműipari Kutatóközpont, míg a környezetérzékelési eljárásokat az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (ELKH SZTAKI) munkatársai fejlesztették. A győri egyetem a motorsport területén is erős kompetenciákkal rendelkezik. - Fotó: Májer Csaba József A Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja a Győrből a ZalaZONE-on távirányítással vezetett autó mellett a Talaris Interface Kft.-vel közös fejlesztés keretében megvalósuló drón vezeték nélküli, cipőbe integrált szenzorok segítségével történő teljeskörű vezérlését mutatta be. Az így kialakított interfész segítségével kiváltható a hagyományos irányító egység/távirányító. Ezáltal az operátor több munkamenetet is tud egyszerre végezni. A Széchenyi István Egyetem e-sport-csapata az intézményben alakuló motorsportrészleg kialakítása alkalmamából várta a tehetséges autószimulátor-versenyzőket az innovációs nap ideje alatt. A szimulátorok az egyetemi garázsoknál voltak, ahol a fiatalok mellett iparági partnerek is megméretteték magukat.

