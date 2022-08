Gazdák gazdák gyülekeztek pénteken délután a csornai Csukás-iskola tangazdaságában. Megyei termelők, akik éppen jószándékukról, segíteni akarásukról tettek tanúbizonyságot és élővé tették a régi mondást: Egy kenyéren vannak! Egy kenyéren a rászorulókkal, a szegényekkel, az árvákkal, mert kenyeret adnak azoknak, akiknek másként nem jutna a mindennapiból az asztalra. A Magyarok Kenyere-15 millió búzaszem program megyei búzaösszeöntő ünnepségét tartották a rábaközi város mezőgazdasági tanodájában, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ szervezésében

"Igazi, Kárpát-medencei sikertörténet a Magyar Kenyere-Tizenötmillió búzaszem program"- hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében a házigazda polgármester, dr. Bónáné dr. Németh Katalin. "Kifejezi a magyarság összetartozását és ékes, követendő példája a nemzeti és emberi összefogásnak, az önzetlen segítő szándéknak"- tette hozzá a városvezető.

Noha az idei nem a legsikeresebb esztendő a gazdák számára, ebben az évben is sokan ajánlottak fel búzaadományt a rászorulóknak. A programban összegyűjtött búzával hazai és határainkon túli intézményeket, családokat támogatnak. Tavaly 8000 Kárpát-medencei gazda összesen 1100 tonna kenyérgabonát adott össze. "A kezdeményezés tizenkét évvel ezelőtt indult. Létjogosultsága pedig most, amikor a háborúnak súlyos, érezhető hatásai vannak és lesznek is a magyar és az európai mezőgazdaságra és élelmiszertermelésre, talán aktuálisabb, mint valaha-jegyezte meg köszöntőjében Németh Gergely, a kamara megyei elnöke. - A gazdatársdalom azonban megmutatja szolidaritását. Az aszállyal csak részben sújtott gazdálkodók, köztük számos megyénkbeli is, szívesen segítenek a keleti megyék állattartóinak. Ez számukra a túlélést jelenti. De segítenek a Magyarok Kenyere programban is, hiszen a magyar gazdaember tudja: ha neki jut, akkor azt meg lehet és meg is kell osztani."