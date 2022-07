– Több mint 30 éve gazdálkodik a családunk, kezdetben csak káposzta- és karfiolfélékkel foglalkoztunk. Öt éve kezdtük el próbaképpen a görögdinnye-termesztést. A kezdeti nehézségek ellenére ma már félről hét hektárra növeltük a termőterületet. Ez a harmadik év, hogy háromfajta sárga is megtalálható nálunk. A hagyományos sárga belű, a zöld hússzínű cukordinnye és az itthon kevesek által ismert ananászdinnye, ami a legnagyobbra nő és a személyes kedvencem – vallotta be Szabó Balázs, a kertészet egyik vezetője.

A győrladaméri Szabó testvérek, Balázs és Péter idén nyolc- féle görögdinnyefajtát ültetett, ebből van a hagyományos kerek vagy a hosszúkásabb formájú csíkos, illetve fekete héjú is, valamint mindegyikből magszegény változat. A sárga húsú görögből azonban ebben az évben már nem ültettek, mert nem volt rá akkora kereslet, mint korábban. A tökfélék családjába tartozó gyümölcs vízigényét fúrt kútból, korszerű öntözőberendezéssel oldják meg – vezette körbe lapunk munkatársait Szabó Balázs és kisfia, Tomi, aki saját maga nevelt dinnyéjét örömmel mutatta meg a Kisalföldnek.

Lékelnek és kóstoltatnak

A testvérpár bízott a hétvégi napsugarak erejében, ottjártunkkor a legtöbb gyümölcs még csak a 90 százalékos érettséget érte el. Hétfőre azonban beérett az első korai fajta, és több kalodát teleszedtek görög- illetve sárgadinnyével.

– A szüret augusztus végéig tart, sőt, elképzelhető, hogy még szeptemberben is finom hazai dinnyét ehetünk. Sokan hetek óta bombáznak minket azzal a kérdéssel, mikor lesz végre érett gyümölcs. Örülünk mi is, hogy végre kinyithattunk. Napi szinten kóstoljuk a termést, így garantáljuk a minőséget, hogy csak a legjobbak kerülnek a stand pultjára. Ha a vásárló kéri, meg is lékeljük, hogy maga is meggyőződhessen a tökéletes zamatról – mondta Szabó Péter.

Az egyik győri gyümölcsösnél baranyai görögdinnyét árulnak. Kósa Ildikó eladó szerint azért szeretnek náluk vásárolni a vevők, mert darabolva is árulnak a mézédes gyümölcsből. Fotó: Csapó Balázs

A nagyobb az igazi

A dinnye méretét a fajta határozza meg. Lesz 6–8 kilogrammos és 10–14 kilogrammos is köztük, így mindenki tud kedvére válogatni. Tapasztalatunk szerint inkább nagyobbat visznek a családok, és a kereskedők is azt keresik, mert ők félbevágva árulják. Hogy hogyan válasszunk finom és érett dinnyét, arról videóban ad tanácsot Szabó Balázs termelő.

A pluszköltségeket be kell építeni

Szabóék zöldségesstandján, Győrladaméron a főút mellett a hét minden napján kedvünkre válogathatunk és kóstolgathatunk. A termelő úgy véli, idén 300–400 forint körül lesz az átlagkilóár. Persze ahogy minden gyümölcs és zöldség, úgy ez is drágult.

– Ennek egyik oka, hogy a takarófólia, az üzemanyag a munkagépekbe és a műtrágya ára is megemelkedett, valamint a szedők órabére is nőtt – tudtuk meg Szabóéktól. A legtöbb kereskedésben 30 százalékos drágulás figyelhető meg. A görögdinnye kilója egyelőre 500 és 700 között mozog, a sárgáé még több, 800 és 1000 forint körüli. A szezon vége felé azonban csökkenhet az ára.

Hódít a magszegény

Bár a görögdinnye keresett exportcikk, az itthon termett mennyiség jelentős része így is a hazai piacon kel el. A FruitVeb becslése szerint egy tipikus magyar család 5–8 kilós dinnyét szeret venni. Ez a vásárlási szokás a magyar fogyasztók 80 százalékára jellemző, ezért a termelők is igyekeznek kisebb vagy közepes méretű terménnyel megjelenni a boltokban. Ahol lehet szeletelni – a hagyományos piacokon, útszéli árusoknál –, ott ez általában egy nagy dinnyének a felét vagy negyedét jelenti. A dinnye alakját és színét illetően az egyéni ízlés dönt. A magszegény gyümölcsöt kedvelők száma ugyanakkor évről évre nő, ma már a piac 15 százalékát teszi ki.