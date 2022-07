A 3D-s nyomtatás felhasználása az orvoslásban a tudomány egyik legújabb vívmányai közé tartozik. Egyes amerikai kutatások keretében már őssejtek felhasználásával valódi szövetet is lehet nyomtatni. Ez azonban drága, amit a legtöbb beteg nem engedhet meg magának.

– A mai gyakorlatban a replikák főleg szobrászati módszerekkel készülnek, melyeket utána gyakran még a műtőben is hosszasan faragni kell – mondta el lapunknak Wersényi György, a program egyik vezetője, a műszaki területeken egyre meghatározóbb szerepet betöltő Széchenyi István Egyetem professzora. – A kutatás első szakaszában olyan szkennereket vizsgáltunk, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy az orvos maga szkennelje be az adott testrészt vagy annak párját néhány perc alatt. Ezt egy ingyenes szerkesztőprogrammal pontosíthatjuk vagy kiegészíthetjük, majd 3D-s nyomtatóval rögtön ki lehet nyomtatni. Egy éjszaka alatt akár 6–10 darabot is el lehet készíteni egy fülből, így arra is lehetőséget ad, hogy a különböző formatervek közül a beteg számára a legkényelmesebb, legjobban illeszkedő darabot választhassuk.

A fülimplantátumok nem csak esztétikai okokból fontosak.

– A fülkagyló egyfajta erősítőként működik, ennek köszönhetően jobban halljuk a beszédet, emellett kulcsszerepe van az oldalról érkező hangok irányának beazonosításában is. Vannak olyan gyerekek, akik fülkagyló nélkül születtek, számukra a normál fejlődéshez nagy szükség van ilyen implantátumokra. Esetükben ráadásul a növekedés miatt rövidebb időközönként kell cserélni ezeket az implantátumokat.

A projekt második felében a legjobb anyagok megtalálásán, valamint az implantátumok megfelelő rögzítésén dolgoznak majd, hazai és németországi kórházakkal együttműködve.

– Fül-orr-gégész szakorvosokkal egyeztetünk, elmondásuk szerint havonta 2–3 olyan beteg érkezik hozzájuk, akiknek ilyen pótlásra lenne szükségük. A cél egy olyan munkafolyamat kidolgozása, ami során a rászorulók gyorsan és megfizethető áron juthatnak protézisekhez.