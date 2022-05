A kutatás-fejlesztésben és az oktatásban olyan digitalizációs transzformációban és 5G fókuszterületeken fejti ki tevékenységét, amelyek a közeljövő legfontosabb fejlesztési irányaiba mutatnak, köztük a méréstechnika, az adatbiztonság, az egészségügy, az ipar 4.0, a mobilitás, valamint az agrárium és a precíziós növénytermesztés területére.

A Központ célja, hogy az egyetemi távközlési és informatikai tudásbázisra építve, külső szakértőket és IKT vállalkozásokat bevonva a digitalizáció és az 5G hálózatok interdiszciplináris iparági terjedését, felhasználását és társadalmasítását elősegítse.

A drónokkal nyújtható szolgáltatások kimagasló gazdasági és társadalmi értékeinek kiaknázására a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja alatt megalakult a Drón-technológiai Laboratórium. Itt nem csupán az ipar egyedi problémáira nyújtunk megoldást, hanem a Magyar Drónkoalícióban végzett aktív szakmai munka révén részt veszünk a magyar drón szabályozás és infrastruktúra kialakításában is.

Drónokkal kapcsolatos fejlesztési projektjeink:

• Precíziós mezőgazdasági permetező drón fejlesztés

• Infrastruktúra monitoring drón fejlesztés

• Az iparban használatos drónok tanúsítási folyamatának kidolgozása

• Alternatív drón irányítási rendszer kidolgozása

• Drón méréstechnika



Annak érdekében, hogy a drónokat, mint a modern élet egyre kevésbé elhanyagolható elemeit közelebb hozzuk az emberekhez, úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk a hobby sporttal foglalkozó és a felsőoktatásban teljes mértékben egyedülálló SZEviation FPV drón versenycsapatot. Illetve persze nem titkolt célunk az sem, hogy egyfajta inkubátorként működve a hallgatókat bevonjuk a Digitális Fejlesztési Központ ipari fejlesztéseibe.

A csapat a Drone Racing Hungary együttműködésével Április 22, 23.-án a Széchenyi Egyetemi Napok megrendezte az Egyetem első FPV drón versenyét. Az esemény a Széchenyi István Egyetem melletti aranyparton került megrendezésre. A verseny iránt érdeklődő személyek nem csupán személyesen élvezhették a száguldó drónok kavalkádját, hanem az egyetem több pontján elhelyezett kivetítők által, valamint online formában is.

De mi is az az FPV?

Az FPV drónversenyzés nemzetközi szinten is csupán 4 – 5 éves múltra tekint vissza. Több nemzetközi versenysorozat is létezik, amelyek legtöbbje elsősorban az interneten tartalmat létrehozva találja meg a célcsoportot. Maga az FPV rövidítés a „first person view” kifejezésből származik és arra utal, hogy a pilóta egy szemüvegen keresztül érzékeli a drónon elhelyezett kamera által vett képet, azaz a külvilágot. A drónon található rádiófrekvenciás lesugárzó egység rendkívül rövid késési idővel továbbítja a képet a szemüveg felé, így lehetővé válik a drón szemüvegen keresztüli precíz irányítása.

Az FPV drónok irányítása nagyban eltér a hétköznapokban is ismert rekreációs multirotoros drónok működésétől ugyanis nincs bennük automata pozícionáló rendszer. Az FPV versenydrónok a versenyzők által épített és programozott, konfigurált rendszerek. Egyediségük révén a sport erősen rendelkezik egyfajta technikai sportág jelleggel, vagyis az építés, a fejlesztés és menedzsment is fontos része a repülésnek. A pályák nagyjából 100x50m területen felépített kapu kombinációkból állnak. Ezeken a pályákon előre meghatározott repülési vonalon kell haladniuk a versenyzőknek. Az FPV drónok akár 130-170 km/h - ás végsebességekre is képesek, valamint rendkívül szélsőséges kialakításuknak köszönhetően ezt a végsebességet hozzávetőleg egy másodperc alatt képesek is elérni.

Fotók: Májer Csaba József

Maga a csapat 3 részből áll:

• Menedzsment és marketing (csapatstratégia kialakítása, szervezési feladatok ellátása, pénzügyi környezet megteremtése)

• Fejlesztők (biztosítják a csapat technológiai hátterét, drónt fejlesztenek, biztosítják a versenyek technikai lebonyolítását)

• Versenyzők (szimulátoros edzések segítségével különleges pilótakompetenciákat sajátítanak el, amelyekkel hazai és nemzetközi versenyeken vesznek részt.)

Így látható, hogy nem kizárólag a mérnöki háttérrel rendelkező hallgatókat keressük, hanem nemtől és szaktól függetlenül bárkit, aki szeretne fejlődni, tanulni és felépíteni egy működő rendszert.