− Szerettük volna, ha nemcsak a szigorú környezetvédelmi előírások betartásával járulna hozzá a Dana a környezetvédelemhez, hanem a szemlélet-formálásból is kivenné a részét a munkavállalói körében. Hiszünk abban, hogy bárki tud tenni a környezetéért, még akkor is, ha ott van bennünk a „csepp a tengerben” érzés, apró lépésekkel mindegyikünk része lehet a pozitív változásnak – indokolja Vleskó Péter, a Dana munkavédelmi és környezetvédelmi vezetője azt, hogy mi hívta életre a DOT-programot a vállalat győri campusán. Ennek érdekében tavaly nyár óta havonta jelentkezik a DOT magazin, amely a Dana minden kollégájához eljut, valamint a vállalat Facebook-oldalán is megjelenik.

− Ebben az online magazinban olyan zöld ötleteket-praktikákat osztunk meg a dolgozóinkkal, amelyeket bárki kipróbálhat és bevezethet az otthonában, családjában, a megvalósításuk mégsem borítja fel teljesen az életüket, nem kívánnak túl nagy áldozatot. Ilyen téma például, hogy hogyan lehet okosan gazdálkodni az energiával, vagy szelektíven gyűjteni a háztartási hulladékot – mondja Vleskó Péter.

A DOT-hírlevél minden hónapban más-más tematikát dolgoz fel, ezek köré csoportosulnak a hasznos tanácsok. Decemberben például az volt a középpontban, hogyan lehet „zöldebbé” tenni a karácsonyi időszakot, februárban híres természettudósok és aktivisták álltak a fókuszban, márciusban pedig a környezetbarát kertészkedés, a balkonkertészkedés volt a fő téma. Az ötletek mellett a hírlevél értékes dokumentumfilmekre, hasznos linkekre is felhívja a figyelmet, amelyek lehetőséget adnak egy-egy téma továbbgondolására.

Egyéni felelősségünk is van

Bár a Dana világszerte tesz lépéseket a környezetvédelem terén, a DOT-program teljesen magyar, győri kezdeményezés. Az ötletgazda Németh Mónika projektadminisztrátor, aki részt vett a vállalat Föld napja programjainak szervezésében is.

− A Föld napja kapcsán annyi nemes kezdeményezés indul világszerte, viszont ennek végével az emberek hajlamosak hátradőlni, és egy évre újra elengedni a környezetvédelem kezét. Arra gondoltam, legyen egy olyan program, amely arra ösztönzi a kollégákat, hogy mindennap tegyenek valamit a környezetünkért. Rengeteg apró döntést hozunk meg nap mint nap, és ha mindenki naponta csak egy olyan elhatározást hoz, amely ebbe az irányba mutat, már részesei lehetünk a változásnak. Mert bár előszeretettel mutogatunk mindannyian a döntéshozókra és nagyvállalatokra, az egyén szerepe is kiemelten fontos. Ehhez a felelősségvállaláshoz szeretnénk felvértezni a kollégáinkat információkkal, tudással – mondja Mónika.

Ő maga egyébként már több zöldszokást is bevezetett az otthonában, a többi között szelektíven gyűjti a szemetet, és amit lehet, csomagolásmentes üzletben szerez be, hogy ezzel is minimalizálja a háztartási hulladék mennyiségét. Emellett általában szezonális élelmiszereket vásárol, valamint heti három húsmentes napot is beiktatott.

Büszkék vagyunk a proaktív dolgozóinkra

Nem ez az első munkatársi kezdeményezés a győri Danánál, több sikeres akció is a dolgozók fejéből pattant ki. Ilyen az áprilisi kerékpározás hónapja vagy több jótékonysági megmozdulás, mint például a decemberi danás cipősdoboz-akció. A vezetőség ebben is nyitott a dolgozói véleményekre, ötletekre, tudván, hogy ez a motivációt és a lojalitást is erősíti a csapatban.

– Büszkék vagyunk az ilyen proaktív kollégákra, akik nemcsak a támogatandó jó ügyeket veszik észre, hanem meglátják a partnert a vállalatban, és nemcsak ötleteik vannak, de tettekkel is szeretnének változást elérni – mondja Vleskó Péter. Ennek jegyében állt oda a vezetőség Németh Mónika és a DOT-program zöldmagazinja mellé, amely szerkesztésében Mónika mellett Kiss Marcell munka- és környezetvédelmi koordinátor is részt vesz.

– Bízunk benne, hogy sokan elolvassák a hírlevelünket, és nemcsak elgondolkodnak az olvasottakon, hanem a családtagjaiknak, a gyermekeiknek is továbbadják az ismereteket. Így még több emberhez jutunk el, és valóban szemléletformáló hatással tudunk lenni a következő generációra, amelynek természetes lesz a környezettudatos gondolkodás, illetve életmód. Nekik a környezetvédelem lesz a legnagyobb kihívás az életükben. Az eddigi visszajelzések pozitívak a programmal kapcsolatban. Bízunk benne, hogy a jövőben olyan kollégák is elolvassák a hírlevelünket – és elgondolkodnak rajta –, akik életének eddig nem volt része a zöldszemlélet – mondja Vleskó Péter.

Idén is lesz rajz- és fotópályázat

A DOT-programot tavaly, a Föld napján jelentette be a Dana; az eseményt a vállalat az idei évben is kiemelten kezeli. Az elmúlt esztendőben a többi között rajz- és fotópályázatot hirdetett a témában, értékes nyereményekkel jutalmazva a legjobb pályaműveket. Tavaly negyven alkotás érkezett, s idén remélhetőleg még több gyermeket és munkatársat sikerül bevonni a programba, a hagyomány ugyanis idén is folytatódik, ismét meghirdetésre került a pályázat, ahogy a hírlevelek is megjelennek minden hónapban a vállalati postafiókokban. A cél az, hogy a dolgozók megosszák a Danával az eredményeiket, próbálkozásaikat, és így egy „környezettudatos párbeszéd” alakuljon ki a vállalaton belül. Az idei Föld napjára egyébként a Dana meglepetésprogrammal is készül, amelyről részleteket még nem árultak el, de annyit már lehet tudni, hogy a győri kórházzal együttműködésben valósítanak meg egy elképzelést.