Kick-box győzelmek Ausztriában

WMAC Weiz Open Ausztria

December 7-én a WMAC szervezet színes nemzetközi versenyén vettünk részt Ausztriában, Weizben. Csapatunkat Török Balázs, Árpási Barnabás és Radics Róbert képviselték.

Elsőként Balázsunk mérkőzött light contaktban egy ukrán versenyzővel. Nem tudta hozni azt a dinamikus, technikás bunyót, amit edzésen megszoktunk tőle. Hagyta magára húzni az ellenfelet, aki mindig kezdeményezett, és az adok-kapokból is jobban jött ki sajnos. Balázsunk így ezüstérmes lett.

Kick lightban ellenfele nem állt ki ellene, így az ő kezét emelték a magasba. Nagyon sajnáltuk, mert az előző vereség után jó lett volna újra tatamira lépni, hogy Bazsink megmutathassa, mit is tud valójában.

Tatamis, technikás, félerejű szabályrendszerek mellett párhuzamosan a ringben is zajlottak a mérkőzések. Ringet a teljes erejű ütések, rúgások jellemzik, ahol elsőként Barnabásunk következett K-1 kategóriában. Ellenfelünk egy Ausztriában elő török fiatalember volt.

Mérközés előtt nem volt elég időnk sem a bemelegítésre, sem a „ beütésre”, de Barnánk nagy jelentőséget nem tulajdonítva a dolognak, határozottan lépett be a ringbe, ahol egy kőkemény küzdelemben győzte le török ellenfelét.

“Nagyon örülök a győzelemnek, de bevallva kicsit izgultam, hisz kor- és súlycsoportot is váltottam felfelé, valamit K-1-ben is ez volt az első mérkőzésem. A thaibox a kedvencem, de most ott nem volt ellenfelem, így edzőimmel megbeszélve a K-1-et vállaltuk be.” – nyilatkozta Barna a mérkőzése után.

Harmadikként rutinos, és legeredményesebb harcosunk, Radics Róbert lépett kötelék közé. Robink is K-1 ben mérkőzött, ahol először osztrák, másodjára mongol, majd a döntőben, egy Ausztriában elő török ellenfelet győzött le tudatos, határozott bunyójával.

“Az első mérkőzésem tűnt a legnehezebbnek, mert kicsit bizonytalan voltam. Háromheti megfázás után nem voltam top formában. Az osztrák fiút erősnek éreztem, de rendre megállítottam a támadásait. Második meccsemen a mongol fiú is erősen kezdett, de egyeneseim, horgaim rendre találtak. Az orrát sokszor sikerült eltalálni, amit orrvérzés követett. A bíró ezért idő előtt beszüntette a mérkőzést, így technikai KO-val győztem.

A döntőben a technikás, rutinos török fiúval kellett felvennem a harcot. Tudtuk, hogy ügyes, így én kezdeményeztem és irányítottam a bunyót.Nem hagytam egy pillanatra sem, hogy fölém tudjon kerekedni” – nyilatkozta Robi a díjátadó után.

Gratulálunk versenyzőinknek!

Edzők: Molnár Sándor, Tóth Richárd, Molnár László, Bugyik György és Simon László.