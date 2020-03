lengyelpiacos cikk – online

A lengyelek hajnalban érkeztek a portékával Győrbe, buszokkal szállították az árut

A lengyel piacok mágikus pillanatai

Győr

Szeghalmi Balázs

Amikor múlt hétvégén a feleségemmel Debrecenben jártunk, megnéztük a cívis város híres zsibvásárát. Mágikus időutazás vette kezdetét. Olyan üdítőket láttunk, amelyeken a felirat ukrán nyelvű, amott VHS-lejátszók és -kazetták(!) a földön. Szó szerint megidéztük gyerekkorunk legendás lengyel piacait.

Az eltelt három évtizedben két generáció nőtt fel a kisalföldi megyeszékhelyen, amely legfeljebb szülei nosztalgikus meséiből ismerheti a rendszerváltás utáni lengyel piacok különleges világát. Ha azt kérdezik a fiatalok, hogy mit köszönhetek a győri lengyel piacoknak, a válaszom: a kazettagyűjteményem. Bármikor képes voltam összeszedni magam és virítani egy ötöst a suliban, hogy a szüleimtől kapjak némi zsebpénzt hétvégére. Ha sikerült a küldetés, szombat reggel indultunk a Bercsényi ligetbe!

A teljes Queen-diszkográfiát itt szereztem be. Gyerekkorom kedvenc bandájának mind a tizenöt stúdióalbumát a lengyeleknek „köszönhetem”. Az illegálisan többszörösített albumok borítóját gyakran fekete-fehér színben másolták. A hang minőségével akadtak gondok, recsegett-ropogott szegény Freddie éneke. Ez a jobbik eset volt. A mai napig megvan az a lengyel piaci kazetta, amelyen elvileg a Metallica egyik legemlékezetesebb albumát, az „And Justice for All”-t kellett volna kapnom. Helyette nem akartam hinni a fülemnek: a derék lengyelek a Boney M diszkóslágereit hozták össze a nagyüzemi másoláskor.

Persze, nem csak a szerzői jogdíjakra fittyet hányó kazettaárusok várták a hömpölygő tömeget. Segítségül lapozzuk fel Nyitray Péter 1991 júniusában írt riportját. „Az úton a lengyel autóbuszok. Némelyikben tátott szájjal alszanak a pojákok, mások az összehordott üdítőitalok gúláit őrzik, megint mások elfeküdnek a zöld gyepen, akár egy kiránduláson, s falatoznak, heverésznek. (…) Azért a lengyelek többsége még aktív. Csillártól a Barbie-baba-utánzatokig, kávéskészlettől a szabadidőruhákig széles a választék – árakban is. Nem szabad hűbelebalázs módjára megvenni valamit, mert másutt esetleg olcsóbb, alkudni pedig mindenütt lehet, sőt, kell” – írtuk ’91 nyarán. Egykori kiváló kollégánk és kislánya 1000 forintért vitt haza fekete színű szabadidőruhát.

Nézzük, mit vásároltak olvasóink a lengyel piacon anno. „Gyerekruhákat, amiket ha egyszer kimostam, el is dobhattam!” – írta fülig érő szmájlival Trancsikné Marika a Kisalföld Facebook-oldalán. Komáromi Lajos édességért járt, mert „az itthoni bolti választék gyerekcipőben járt a Bercsényi liget kínálatához” képest. Smukné Ildikó olyan merülőforralót szerzett be, ami a mai napig működik. Közel három évtized után ismerjük el: ez nem rossz teljesítmény! Szépvölgyi Zsanett első gyerekbiciklijét szintén a Bercsényi liget „teknőiben” kapta.

A jövő héten azzal folytatjuk a történetet, hogy sötét felhők gyülekeznek a piac felett, egy-két év után a rendőrség és az adóhatóság is felfedezte a győri zsibvásárt.

Képalá: Amit nem lehetett kapni a lengyel piacon, az nem is létezett az univerzumban. Fotó: Régi Győr (Kisalföld-archívum)