Ennek értelmében 5 helyszínen, az Újteleki utca, a Hátulsó utca, a Fövényverem utca, az Ógabona tér és a Festőköz német elnevezése került ki a közterekre. A kezdeményezéssel a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat célja a német nyelv és a kultúra ápolása.

– A városképben egyre láthatóbbá tesszük a város német nyelvű múltjának a jeleit, a német nemzetiség tagjai is érezhetik, hogy jelenleg is tiszteletben tartják a múltjukat és a kultúrájukat. A fennmaradt középkori feljegyzések alapján a régen itt használt német utca- és térelnevezések a város legősibb utca- és térnevei. Nemcsak kultúrtörténeti okokból, de turisztikai szempontból is érdemes újra láthatóvá tenni őket Sopronban – állt a kérvényben.

Immáron az új utcatáblákon szerepel a magyar és az egykori német utcanév is: Újteleki utca – Neustiftgasse, Hátulsó utca – Hintergasse, Fövényverem utca – Sandgrube, Ógabona tér – Alter Kornmarkt és Festő köz – Färbergassl.