Az Iváni Lóbarátok Egyesület és az iváni önkormányzat szervezésében negyedik alkalommal rendezték meg az Iváni Vágtát, melynek nagy tétje van, hiszen a döntőbe jutók részt vehetnek Szilvásváradon, a Nemzeti Vágtán. A megmérettetésre többek között Kapuvárról és Sopronhorpácsról is érkeztek versenyzők, de többen képviselték a házigazda települést, Ivánt is. A rendezvényt Hajtó Péter polgármester nyitotta meg, majd köszöntőt mondott Zajzon András, a Nemzeti Vágta Előfutam szervezőbizottság tagja, az Iváni Vágta versenyigazgatója is.