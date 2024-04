A gyirmóti Rodeo Ranchen a közelmúltban vizsgáztak az ördöglovasok, ­kemény erőnléti feladatokkal. Elméletből és gyakorlatból is számot adtak tudásukról, ezek bizonyítása után lehetett csak az Ördöglovas címet megkapni, amihez fegyelem, hűség, bátorság, kitartás, bizalom és erő is szükséges. Bács Péter színművész is megmérettette magát, de érkeztek lovasok Erdélyből és Szlovákiából is.

Beküldte: Beledi Márta