Bemutatta mesterséges intelligenciával generált bemondónőjét, Bíró Adát a Magyar Televízió klasszikus tudományos műsora, a Delta. Úgy próbálnak becsapni minket egyes széltolók, hogy számítógéppel alkotják meg ismerőseink hangját, és azzal telefonálnak nekünk. A múltkor is azt látom, hogy a YouTube-on egy fiatal és lelkes suhanc magyarázza a követőinek, hogy klónozhatják bárki hangját. Egy félőrült, mellesleg zseni milliárdos által össze­gründolt csevegőrobot – magyarul chatbot – hírportálokról összegyűjtött infók alapján pedig közhírré kiáltotta egy háború kirobbanását, aztán nézett a jónép, mint Rozi a moziban.

Itt van három hír a minapról, amely után nem is kellene írnom semmit, mert „Szó bennszakad, hang fennakad, / Lehellet megszegik”, mint Arany János írja A walesi bárdokban. Adózzunk egyperces csenddel az értelemnek, amely hosszú agónia után végleg elhunyt. Biztonságérzetünk végleg eltűnőben, innentől kezdve hogyan higgyek bármilyen telefonálónak? Nem veszek fel ismeretlen számot, és ha édesapám megérkezik vendégségbe, ezentúl jobb, ha megnyomogatom az oldalát, ugyan hús-vér emberrel van-e dolgom, mint hitetlen Tamás Jézusét, mert a fene sem tudja, mi és ki valós. Lehet, hogy a frissen felnövekvő generációnak mindez már természetes lesz, ami ezután jön, mint annak idején nekünk a televízió, és nem értik, mi baja van már megint az öregnek. De abban is biztos vagyok, hogy a ma élő emberek egy jó része, főleg az idősebbek ezt képtelenek lesznek kezelni. Tenyérre kivetített üzenetek, agyba ültetett csipek – úgy látom, hogy a rémálom kezd valósággá válni, és a mátrix tényleg körülvesz minket.