A Föld órája és a street sti­tching által inspirált Rongyderbi – Nyilvános Javítási Nap kollektív tiltakozás a fenntarthatatlan, a termékeket eldobhatóként kezelő divatrendszer ellen. Az április 20-án, szombaton világszerte megrendezésre kerülő Rongyderbi – Nyilvános Javítási Nap célja, hogy az új és régi divatforradalmárokat a helyi utcákra (vagy közösségi épületekbe) hívja egy közös varrásra, hímzésre, kötögetésre, horgolásra, ruhajavításra. A magyarországi programokat Kocsis Angéla, a mosonmagyaróvári Kétfecske alapítója, kreatív szabó koordinálja.

Közös varrásra, hímzésre, kötögetésre, horgolásra, ruhajavításra invitál április 20-án Kocsis Angéla főszervező. Fotó: Kerekes István

– Április 20-án a résztvevők egy szóra megállítják a szombati nagybevásárlásban rohanókat: megmutatják, hogyan javítják meg a szakadt zsebeket és a lyukas zoknikat, és beszélgetéseket kezdeményeznek arról, hogyan használhatjuk tartósan szeretett ruhadarabjainkat. Az eseményhez csatlakozhatnak textilesek, szabók, varrók, ruhatervezők és -készítők, iparművészek, kézművesek, népművészek, újrahasznosítók, és bárki, akit megszólít a program – kezdte beszélgetésünket Kocsis Angéla. Mint elmondta, Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron már biztos lesznek ehhez kapcsolódó programok, de további csatlakozókat is várnak.

– A programhoz ideális helyszín lehet egy forgalmas fogyasztói csomópont, például egy bevásárlóközpont, egy népszerű üzlet előtti járdarész vagy egy bevásárlónegyedben lévő tér. Cél, hogy minél több járókelőt tudjunk megszólítani – vélekedett a főszervező, aki arra is buzdít, ha nem tudunk nagy összejövetelt szervezni, összegyűlhetünk néhány barátunkkal egy kávézóban vagy könyvtárban is egy kis foltozásra, vagy foltozzunk, javítsunk otthon, és osszuk meg a projektet Instagramon a #MendInPublicDay és #Rongyderbi hashtaggel. Akár virtuális foltozóbulit is szervezhetünk!

A témában bővebb információt Kocsis Angéla a [email protected] e-mail-címen vagy a +36-20/372-7607-es telefonszámon nyújt.