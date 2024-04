Az ünnepekhez kapcsolódva mindig színes programokkal rukkol elő a Soproni Múzeum. A családok a múlt kincseivel ismerkednek, közben élményeket gyűjtenek, kikapcsolódnak. A tavaszi szünetben számos családot vonzott a Kő kövön! és az Állj meg vándor! című feladatlapos játék, amellyel a kicsik a szüleik segítségével két múzeumban barangolhatnak.

– Az iskolai szünetekben is kiemelt turisztikai célpont Sopron, amit igyekszünk kihasználni. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nemcsak a soproni, de az ide érkező családok is szívesen jönnek felfedezni a Múzeumnegyedet és a Lenck-villát. Gyakran a nagyszülők szerveznek programot az unokáknak. Az állandó, illetve időszakos kiállításainkat ilyenkor olyan játékos feladatokkal dobjuk fel, amik nincsenek időhöz kötve. Így a szünidőre általában feladatlapokat állítunk össze, amivel egyedül barangolhatják be egy-egy kiállításunkat. A kalandjáték végén meglepetésekkel is kedveskedünk a gyermekeknek – mondta dr. Németh Ildikó, a Soproni Múzeum közművelődési koordinátora. Hozzátette, emellett természetesen szerveznek csoportos tematikus programokat is.

A tavaszi szünetben a Geiger család is felfedezte a soproni Múzeumnegyed kőtárait. Fotó: Máthé Daniella

Németh Ildikó elmondta: a tavaly átadott Múzeumnegyedre lett kitalálva a Kő kövön! című kalandjáték, ahol a Suttogó kövek és a Vándorszobrok című kiállítás darabjai között kutatva lehet megfejteni a feladatlapot.

– A két kőtárban a látogatók szobrok, sírkövek, oltárok és épületek töredékeit megfigyelve kapnak bepillantást a hajdani kőfaragók művészetébe, eleink életébe. A tavaszi jó időre gondolva a Lenck-villában szabadtéri játékra invitáljuk a gyerekeket, ahol a gazdagon díszített síremlékek mesélnek városunk nagyjairól. Mindkét feladatlapot április 7-ig oldhatják meg a látogatók. Mindemellett a szünidő zárásaként tartunk egy rendhagyó tárlatvezetést a Múzeumnegyed középkori eredetű tornyában április 5-én. Itt a múzeumpedagógusok segítségével utaznak vissza múltba a gyerekek, akiknek a tematikához kapcsolódva kézműveskedésre is lesz lehetőségük – részletezte.