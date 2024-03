A mosonmagyaróvári vállalkozó postagalambász-dinasztiából származik: családjából sokan hódoltak a szenvedélynek. Most azonban Szentesi Endre felért a csúcsra: Miss Olympic 203 nevet viselő postagalambja tavaly 500 kilométer feletti kategóriában három versenyt is megnyert. Dessauból 600, Magdeburgból 630 és Hannoverből 730 kilométert kellett ehhez repülnie, és miután mindhárom megmérettetést megnyerte, kiérdemelte a Sport I kategória és a Világ Legjobb Galambja hosszú távon címeket. A 3 éves tojó nagy vitalitású, életerős és robbanékony. Ugyanakkor életében lezárult a verseny:

Kiváló génjeit örökítheti tovább.

Idén már egyik utódja bizonyíthat.

Szentesi Endre mosonmagyaróvári galambász Miss Olympic 203 nevű csodagalambjával. Fotó: Kerekes István

A mosonmagyaróvári családi ház kertjében igazi madárparadicsomot találunk: éppen most mintegy 150 postagalamb osztozik a kényelmes dúcokon, de nyáron akár 250-re is nőhet a számuk. Szentesi Endre értő odafigyeléssel tenyészti, gondozza, neveli és edzi is őket. Nem is akármilyen eredményekkel.

– Hogyan is kezdődött az életében a postagalambászat?

– A génjeimben hordozom: talán kétéves lehettem, amikor édesapám mellett már a galambok között mozogtam. Nagyapám után édesapám is foglalkozott postagalambokkal, ahogy a közeli családban is még többen hódolnak e szenvedélynek. Tizennégy évesen indultam versenyen először. A tanulmányaim, a katonaság és a családi fészek építésén kívül megszakítás nélkül veszek részt a postagalambok által biztosított rendezvényeken. 1978-tól datálódik a saját történetem. Édesapám felhagyott a tenyésztéssel, és én folytathattam azt: négy párral kezdtem, és ezt fejlesztettem tovább. 1982-ben lettem a postagalamb-szövetség tagja. 1994-től 2019-ig töltöttem be különböző tisztségeket a Szigetköz Versenykerületnél. 1998 óta egy kisebb megszakítással rendszeres tagja vagyok a Magyar Bíráló Testületnek.

Az évek során sokat tanultam a postagalambokról, hogy magasabb szintre tudjak lépni – hangsúlyozta Szentesi Endre. Fotó: Kerekes István

– Tizennégy éves kora óta versenyez. A munkája mostanra ért be igazán: Miss Olympic 203 nevű galambjával olyan eredményt ért el, mint eddig még senki a postagalambászat kétszáz éve alatt. Mi az ő története?

– Miss Olympic 203 a galambdúcom egy igazi gyöngyszeme, korábban egyébként Gyöngyszemnek is neveztem el. Pár hónapos korában kezdett el versenyezni. A 3 éves tojó kis testű, virgonc, nagy vitalitású, életerős és robbanékony. Már egyéves korában felhívta magára a figyelmet és ígéretesnek számított. Akkor egy versenyen harmadik helyen végzett az 5942 indulóból. Kétéves korában összesen tizenegy helyezést ért el a kerületi programban, majd 2022-ben a leghosszabb úton, Hannoverből sikerült egy harmadik díjat nyernie. 2023 előtt is voltak remek eredményei, ám a tavalyi év hozta el az igazi sikereket. Az 500 kilométer feletti kategóriában három versenyt is megnyert. Dessauból 600, Magdeburgból 630 és Hannoverből 730 kilométert kellett ehhez repülnie, s miután mindhárom versenyt megnyerte, kiérdemelte a Sport I kategória és a Világ Legjobb Galambja hosszú távon címeket. Ez eddig még egy galambnak sem sikerült előtte a postagalambászat kétszáz éves történetében. A nemzeti bajnokságban elért eredményei is egyedülállóak: a hosszútáv mellett általános és középtávon is.

– Még milyen terveket dédelget vele?

– Ő már a versenyzésben nem vesz részt, hanem a génjeit kell továbbörökítenem. A már említett két díj átadója Hollandiában volt január végén, ahol jelentős összeget ígértek érte. Ám ő nem eladó. Tavaly párosítottam először: utódai közül egy maradt nálam – ő hamarosan kezdi a versenyzést, kiderül, hogy milyen eredményekkel, a többit környékbeli országok galambászainak értékesítettem.

– Említette, hogy a 150 galambból mintegy kilencven versenyző. Még van olyan köztük, amelyre büszke?

– A 2023-as év másik kiemelkedő madara dúcomnak Miss Dessau 002 kt, mely Miss Olympic 203 féltestvére. Őt sem kell „véka alá” rejteni, hisz Magyarország legnagyobb teljesítményű tojója 2023-ban. Emellett még két nemzeti második díjjal is büszkélkedhet úgy, hogy megelőzte féltestvérét. Ezenkívül még két féltestvérük szállt kerületi, illetve nemzeti díjat!

– Villanyszerelőként magánvállalkozó. Mennyi ideje jut a galambászatra amellett?

– A versenyszezonban akár 6–8 óra is szükséges. Az évek során sokat tanultam róluk, tanulmányoztam a tartásukat, tenyésztésüket, hogy magasabb szintre tudjak lépni. A postagalamboknak komplex tartástechnológiájuk van, aminek egyik alapja a takarmányozás. Nagyon fontos az edzésprogram is. Először csak 5–10–20–100 kilométerekre visszük őket, és onnan haza kell térniük. A versenyutak 150–180 kilométeren kezdődnek a versenyprogram alapján, és általában a hetedik út az már hosszútávnak számít, 500 kilométer feletti. Versenyidőszakban az egyik motivációs módszer az özvegytartás, amikor a párokat különválasztjuk, majd a verseny előtt újra találkoznak, és elkezdenek fészekre hívni. Ebbe az idillbe szól bele a verseny, amikor a pár egyik vagy mindkét tagját elvisszük, és ez igen nagy motivációs erő a hazatérésre, hogy a párjához repül vissza.

Hogyan tájékozódnak? A postagalambok tájékozódási módszeréről számos tudományos feltételezés van, a legvalószínűbb, hogy ez a Föld mágneses tere alapján történik. Felfedeztek a homloklebenyükön olyan mágneses részecskéket, amik arra utalnak, hogy valószínűleg ezekkel érzékelik a mágneses teret, és „meg tudják határozni az otthonuk koordinátáit”.