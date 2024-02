Mindig óriási öröm, ha kisbaba érkezik a családba, de ritkán fordul elő, hogy hirtelen indul meg a szülés, és a mentők segítségével otthon születik meg a baba. Múlt hétvégén az iváni Ágh család megtapasztalhatta, hogy milyen érzés világra segíteni egy újszülöttet, hiszen kislányuk, Alíz otthon született.

A helyszínre érkező orvos a szobában vezényelte le az otthon született kislány érkezését. Ágh Alíz édesanyjával, Ághné Sabján Brigittával a kórházban. A család nagyobbik gyermeke, Olivér is nagyon várta kishúga érkezését.

Forrás: Szalay Károly

– Örök emlék marad a kislányom érkezése – kezdett bele történetükbe a meghatott édesapa, Ágh Richárd. – Két héttel ezelőtt a feleségem, Brigitta már egyszer úgy érezte, hogy eljött az ideje a második gyermekünk születésének, ezért azonnal bementünk a soproni kórházba, de kiderült, hogy ez akkor még téves riasztás volt – mondta. – Hazajöttünk, teltek, múltak a napok, aztán most szombaton hajnalban Brigi felkeltett, és mondta, hogy tényleg úgy érzi, közel a baba érkezése. Azonnal szóltam édesanyámnak, hogy jöjjön át hozzánk, és vigyázzon a nagyfiunkra, Olivérre.

Otthon született, egészségesen

– Mire szóltam édesanyámnak, a feleségemnek már olyan erős fájásai voltak, hogy beláttuk, nem érünk be időben a kórházba – mondta Ágh Richárd. – Hívtam a mentőket, a megérkezésükig a diszpécser látott el bennünket tanácsokkal. Elmondta, mit tegyünk. A mentők is megerősítették, hogy itthon születik meg a kisbabánk, így a helyszínre érkező orvos a szobában vezényelte le Alíz születését – idézte fel az apuka.

A lövői és büki mentők munkatársai segítették világra a kis Alízt.

Forrás: Mentők

– Nagyon gyorsan történt minden, de leírhatatlan érzés, hogy láttam megszületni a kislányunkat. Furcsa volt, de ugyanakkor megnyugtató is. Ott, abban a pillanatban gondolkodni sem tudtunk, olyan gyorsan történt minden. Igyekeztem segíteni a mentőknek, törülközőt, pokrócot adtam nekik, de leginkább a feleségemre figyeltem, és boldog voltam, hogy együtt élhetjük meg ezt a csodát. Édesanyám vigyázott a kisfiunkra, szokatlan volt neki ez a nagy sürgés-forgás. Izgatottan, de kissé ijedten várakozott, édesanyám próbálta őt nyugtatni és közben elmagyarázni, mi történik. Miután világra jött Alíz, ő is bemehetett a szobába. Megmutattuk neki a testvérét, akit már nagyon várt. Azóta is mindenkinek büszkén mondogatja, hogy megszületett a kishúga.

A kismamát és újszülött babáját a kórházban kerestük fel.

Kérdésünkre Ághné Sabján Brigitta elmondta, hogy annyira hirtelen történt minden, hogy ideje sem volt izgulni. A mentők kiérkezését követő tizenötödik percben már a kezében foghatta a kislányát.

– Csodálatos érzés volt a karomban tartani, megkönnyebbültem, hogy minden rendben van és makkegészséges. Miután elláttak bennünket, a mentők behoztak minket a soproni kórházba, ahol másnap a látogatók már egymásnak adták a kilincset – mondta mosolyogva.

Szerencsére a kislány szépen gyarapodik és mindketten jól vannak, így kedden haza is térhettek otthonukba, ahol a nagytesó és a család izgatottan várták.