Különös hangszer a fagott. Varga Márton (6.A) meséli, ha valaki ismerősei közül nem tudja, hogyan is néz ki hosszú fafúvós hangszere, elég annyit mondania, hogy Tévémaci. Erről mindenkinek beugrik a rendkívül mély hangú fagott, vagy annak legalább a hangja. Márton éppen a különlegessége miatt szerette meg hangszerét, amit tanára ajánlott a figyelmébe.

Varga Márton

- Eredetileg furulyáztam, de Tama Krisztina tanárnő komolyabb hangszer felé terelt. Örülök neki, hogy így történt - mondja Varga Márton, aki igazi muzsikakedvelő család legifjabb tagja. Édesanyja hivatásos zenész, a hegedű mestere, bátyja dobol, nővére fuvolázik és szintén zenei pályára készül, édesapja pedig zongorázik. Gyakran muzsikálnak együtt, és a Varga család adja a Szent Imre-templom Töviskorona zenekarának oszlopos tagjait is. Hogy mennyire fontos a zene náluk, mutatja az is, hogy Márton a fagott mellett basszusgitáron is játszik és szeretne megtanulni nagybőgőzni is. Nevetve meg is állapítjuk, hogy vonzódik a mély hangokhoz és a nagy hangszerekhez... "Úgy tűnik, igen" - mondja -, "szerintem mindegyiknek meghatározó hangja van".

A régiós szombathelyi verseny után Varga Márton.

A hatodikos licista két éve már a Horváth Rudolf Fafúvós Fesztiválon is aranyminősítést és nívódíjat szerzett, sikerét most egy még nagyobb versenyen ismételte meg. A Szombathelyen megrendezett Sistrum Zenei Versenyen, ahol a régió legjobb növendékei mérették magukat, nívódíjat és különdíjat is érdemelt.

- Meglepődtem, mert nívódíjra nem számítottam, arra meg pláne nem, hogy emellé még különdíjat is kapok. A jutalomnak is nagyon örültem, nyáron egy zenei táborba mehetek, ahol neves szakemberek foglalkoznak majd velünk - árulja el csillogó szemmel Márton.