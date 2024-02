A gönyűi házasság heti program állandó részvevője a szemet kápráztató esküvői és koszorúslány ruhák, amelynek tervezője idén is Vargáné Papp Éva volt. A Kisalföld is belesett a bemutatóra, ahol a háttérben már izgatottan készülődtek a délután sztárjai. Utolsó smink és frizuraigazítás, majd a zenére indult is látványos ruhabemutató. A legkisebbektől kezdve, a felnőttekig, szinte minden korosztályban mutattak be esküvői viseletet. A közönség vastapssal fogadta az összes alkotást. A felvonuló modellek között voltak, akik már több alkalommal vettek részt a bemutatón, viszont akadtak olyanok is, akik először vonultak végig a népes nézőközönség előtt.

A Évα Esküvői Ruhaszalon tulajdonosa és az alkalmi, menyasszonyi ruhák tervezője elmondta, hogy nagy öröm számára, hogy a gönyűi Közösségi Tér és Könyvtár számos programot szervez a településen, amelyre rendszeresen kap meghívást, ezzel lehetőséget kapva kreálmányai bemutatására. - Tizenhét éve működik a szalonunk a településen. Mind az esküvői, menyecske, örömanya, koszorúslány és egyéb alkalmi ruhákat egyedi elkészítésben és saját tervezéssel alkatok meg. Hálás vagyok a modelleknek, hogy ilyen szép számban bemutathattuk az idei kollekciót és a legújabb darabokat - mondta el Vargáné Papp Éva.