Az abdai óvoda Győr-Moson-Sopron vármegyéből elsőként vesz részt ebben a klímatudatosságra nevelő programban.

– A Klímanócskák Program kialakítását 15 évvel ezelőtt kezdtem el. Ez egy olyan programsorozat, amely többrétűen mutatja be a klímaváltozással kapcsolatos problémákat és adja tovább a gyermekek részére ezen problémák megoldásához a lehetséges válaszokat. A klímavédelem főbb területeit öleli át az óvodás korosztály részére az egészségvédelem, a környezetvédelem, a természetvédelem, a néphagyományőrzés témában. Mesterpedagógusként vallom, hogy a gyermekekkel együtt, rajtuk keresztül tudunk csak szemléletváltást elérni a klímatudatos, környezethez való empatikus magatartás kialakításában, az érzelmi intelligencia fejlesztésében. Ebben pedig a család mellett a pedagógusoknak is rendkívül nagy szerepük van. Bízom benne, hogy a Klímanócskák Program segítségével egyre több pedagógus tartja majd kiemelt feladatának a klímavédelemmel kapcsolatos ismeretek átadását az óvodákban, iskolákban – szögezte le Bozókiné Szabó Ildikó, aki azt is elárulta, hogy ez a program Hódmezővásárhelyen a Szabadság téri óvodában valósul meg teljes mértékben. Az elmúlt években a programcsomag egyes elemeit a határon túli óvodákban is bemutatták, ebben az évben pedig az a cél, hogy 12 vármegyében ismertessék meg az óvodapedagógusokkal.