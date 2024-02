Színes programmal készül az idei Házasság Hete – február 11. és 18. között – alkalmából a beledi művelődési ház. A tavalyi évhez hasonlóan most is várják azoknak a házaspároknak a jelentkezését, akik szívesen vennének részt a Házas-Társas játékban.

Az érdeklődők az intézmény közösségi oldalán üzenetben, vagy a [email protected] e-mail-címen jelentkezhetnek február 5-ig.

A játék során hét feladatot kell teljesíteni, párban. Tetszőleges sorrendben, otthon vagy választott helyszínen, illetve adott esetben kijelölt helyen.

A feladatokat e-mailben kapják meg a versenyzők, de a közösségi csoportban is közzéteszik. Az eredményes párok között ajándékokat sorsolnak ki a program zárásaként, február 20-án.

Idén szeretnének a szervezők egy kiállítást is összeállítani esküvői fotókból, tárgyi emlékekből, mint például meghívó, kitűző, dísztávirat, koszorú. Ehhez is kérik a helyiek segítségét és felajánlását. Aki rendelkezik fotóval akár a saját, vagy szülei, nagyszülei, dédszülei esküvőjéről, esetleg más emlékkel, vigye be a művelődési házba február 2-ig. Digitalizált felvétel esetén a [email protected] címen érhető el az intézmény. Kérik, hogy a leadott, a kiállításra szánt anyagokra mindig írják rá a tulajdonos nevét.