Henry Kissinger nemcsak, hogy átélte, hanem aktívan formálta is a XX. század történelmét, mint az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, majd az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere. Meghatározó szerepet töltött be az 1970-es évektől kialakuló és formálódó biztonságvédelmi rendszer kiépítésében, az Egyesült Államoknak a hidegháborúban való győzelmében, illetve annak az unipoláris rendszernek a felépítésében, melyben az Egyesült Államok tölti be a világ első számú politikai-katonai vezető szerepét és egyben szavatolója az erőegyensúlyokon alapuló világhatalmi rendnek. A Nobel-békedíjas Henry Kissinger tanácsai szerint amerikai elnökök sora alakította külpolitikáját, de emellett a nemzetközi közvélemény is úgy tekintett iránymutatásaira és meglátásaira, amely szerint a világ geopolitikai és biztonságpolitikai folyamatai biztonságos mederben tarthatóak. Közelmúltban befejezett könyvében az államvezetésről hat kiemelkedő XX. századi vezető stratégiáját elemzi, melyeket Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője mutatott be a győri MCC-ben.

A XX. század második felének formálása olyan kiemelkedő politikai vezetőkhöz köthető, mint Konrad Adenauer, Margaret Thatcher, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anvar Szádát és Li Kuang-jao. Kissinger minden vezetőhöz egy-egy meghatározó vezetési stílust rendelt, mely szerinte sikeressé tette politikai vezetését és amellyel eredményesen tudta képviselni hazája érdekeit a nemzetközi politika porondján. Ilyen jellemvonás Konrad Adenauer alázatossága, Margaret Thatcher meggyőzőképessége, Charles de Gaulle akaratereje, Richard Nixon egyensúly stratégiája, Anvar Szádát meghaladás stratégiája, illetve Li Kuang-jao kiválóság stratégiája. Kiss Rajmund e vezetői stratégiákat ültette át mai korunkra, bemutatta a mai európai államok vezetési anomáliáit, illetve fejlődési lehetőségeit. Hangsúlyozta, hogy bármilyen stratégiáról is legyen szó, fontos, hogy az erő és az érzékenység egyensúlya kialakuljon. Véleménye szerint a legkiválóbb tanítómesterünk a történelem, melyben meg kell látnunk a számunkra hasznos tényezőket és azokat ügyesen a saját javunkra kell formálni.

