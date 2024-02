A népi hiedelem szerint, ha a téli álmot alvó medve február 2-án, amikor először kidugja az orrát a barlangjából és meglátja az árnyékát, akkor rögvest visszamegy aludni, mert tudja, a tél még sokáig tart. Viszont, ha nem látja meg, akkor kint marad, ami azt jelzi, közeleg a tavasz.

Az efféle népi hiedelmek és meteorológiai jóslások persze valahol tudományos alapokra épülnek, viszont természetesen az állatkerti medvék egy kicsit máshogy működnek. Nekik igazából nincs szükségük arra, hogy téli álmot aludjanak, mivel folyamatosan kapnak élelmet és ha a gondozójuk is úgy gondolja, bármikor sétálhatnak a szabadban.

Fotó: Rákóczy Ádám

Pénteken a győri macik, Burkus, Döme és Bátor nagy érdeklődéssel ballagtak ki a helyükről, hiszen gondozójuktól finom falatokat kaptak a jeles napon. Ám nem csak medvéket lehetett meglesni az állatkertben.

Fotó: Rákóczy Ádám



Február 2. a vizes élőhelyek világnapja is, így a vizes élőhelyek sokszínűségét mutatják be a hétvégi programokon. Kiállítás, kreatív sarok, vízben és víz közelben élő állatok látványetetése is szerepel a programban.